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Бразильский бизнесмен прокомментировал задачи, обозначенные в послании президента РК27.01.2018
Общество  17:01

Астана. 27 января. Kazakhstan Today - Бразильский бизнесмен прокомментировал задачи, обозначенные в послании президента РК, передает Kazakhstan Today.

"Я с большим интересом ознакомился с посланием президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, с которым он в начале этого года обратился к народу Казахстана и обозначил конкретные приоритеты дальнейшего развития страны. В частности, меня впечатлило четкое и лаконичное изложение того, что необходимо предпринять, чтобы войти в тридцатку наиболее развитых стран мира. Смелы как идеи, так и задачи, направленные на то, чтобы обеспечить развитие страны в этот новый технологический век, в котором мы все живем", - отметил член торгово-промышленной палаты "Бразилия-Казахстан", соучредитель бразильско-американской компании "Optimal Capital Partners" Томас Лико Мартинс, пишет портал bnews.kz.

По мнению иностранного эксперта, в документе очень своевременно подчеркнута важность развития цифровых технологий и необходимость установления связи между вызовами современного мира и реальными действиями государства.

Мартинс выразил уверенность в успехе реализации задач, обозначенных в послании, "которые идеально балансируют между целями государства по дальнейшему экономическому подъему и модернизацией общества". Он также отметил, что все преобразования, осуществляемые в стране для роста экономики и процветания народа, будут способствовать усилиям по укреплению деловых связей между Бразилией и Казахстаном.
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