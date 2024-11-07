06.11.2024, 16:09 27281
Будут ли сокращать уроки в школах из-за раннего заката, ответили в Минпросвещения
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Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса министр просвещения Республики Казахстан Гани Бейсембаев рассказал, при каких условиях в школах могут сокращать время уроков, чтобы школьники добирались домой засветло, передает корреспондент агентства.
Сокращение часов (времени урока. - Прим. ред.) из-за двух смен быть не должно. Если все-таки такие решения принимаются, то пять минут, которые были не реализованы, должны восполняться в каникулярное или летнее время. Потому что вместе с безопасностью важно и качество знаний детей, все должно быть сбалансировано в целом. Мы не должны из крайности уходить в крайность", - сказал министр.
Между тем министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова сообщила, что родители школьников могут обсудить свой рабочий график с работодателем, чтобы появилось время забирать ребенка из школы.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс.
После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном и плохое самочувствие. С переводом времени сократился световой день. Казахстанцы высказывали недовольство тем, что стало рано темнеть и учащимся второй смены школьникам приходится возвращаться домой в темноте. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала 50 тыс. голосов.
В интервью Kazakhstan Today биолог и педагог Александр Кинцель рассказал, что с изменением часового пояса у детей в том числе увеличивается количество случаев сезонной депрессии.
Темнота вечером наступает раньше. Если прошлой зимой темнело в 5 часов, то сейчас будет темнеть в 4. У детей уроки оканчиваются в 15.35, плюс факультативы и прочие дела в школе. А как же естественный свет, который оказывает благотворное влияние на состояние человека? Его просто нет. Человек живет в каменном здании с утра до вечера. Приходит в школу по темноте и возвращается домой уже в темное время суток. Витамин D образуется в коже человека только под действием ультрафиолетовых лучей, где же ребенку их взять? Ведь никто не вспомнит, что в советское время детям ложками давали рыбий жир - сейчас этого нет. Кто-то скажет, что он продается в аптеках, но не каждый может себе позволить его приобрести, тем более он отличается качеством", - прокомментировал эксперт.
Тем временем зампремьера Серик Жумангарин заявил, что правительство не намерено заново поднимать вопрос о переводе времени. Журналисты спросили Жумангарина, читает ли он возмущения миллионов казахстанцев, которые не перестают требовать возвращения прежнего часового пояса.
У любого решения всегда будут те, кто за и против него. То, что многие из них говорят, не подтверждается. Это ущерб здоровью - напротив; перепотребление электроэнергии и плата за нее тоже не подтверждается", - ответил чиновник.
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07.11.2024, 08:50 2481
Сегодня отмечается 107-я годовщина Великой Октябрьской революции
Ровно 107 лет назад в Петрограде произошло вооруженное восстание, закончившееся взятием Зимнего дворца, арестом членов Временного правительства и провозглашением власти Советов
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Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 7 ноября, в мире отмечается 107-я годовщина Великой Октябрьской революции 1917 года, передает корреспондент агентства.
Октябрьской революции предшествовала Февральская революция 1917 года, свергнувшая самодержавие. В ходе Февральской революции и после нее революционными массами по всей стране были образованы советы рабочих и солдатских депутатов, советы крестьянских депутатов, солдатские комитеты в действующей армии, тыловых гарнизонах, сообщает РИА Новости.
Медлительность и непоследовательность действий созданного после Февральской революции Временного правительства в решении рабочего, аграрного, национального вопросов, продолжавшееся участие России в Первой мировой войне привели к углублению общенационального кризиса и создали предпосылки для усиления крайне левых партий в центре и националистических партий на окраинах страны.
Наиболее энергично действовала российская социал-демократическая рабочая партия, провозгласившая курс на социалистическую революцию в России, которую она считала началом мировой революции. Большевики выдвинули популярные лозунги: "Мир - народам", "Земля - крестьянам", "Фабрики - рабочим".
Большую роль в развитии кризиса государственности и назревании новой революции сыграло наличие в стране уже сложившихся органов народной власти - Советов. В конце августа ‑ начале сентября 1917 года к большевикам постепенно перешло руководство Советами, сначала в Петрограде и Москве, а затем и в других крупных городах. К осени 1917 года в рядах большевиков насчитывалось более 300 тысяч членов, партия располагала своей военной организацией, контролировала отряды Красной гвардии и взяла курс на вооруженное восстание. Для политического руководства восстанием было создано Политбюро Центрального комитета во главе с Владимиром Лениным.
В середине октября при Петроградском совете был образован штаб вооруженного восстания - Военно-революционный комитет.
Восстание было приурочено к началу работы II Всероссийского съезда Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов и началось в Петрограде в ночь с 6 на 7 ноября 1917 года. В нем, кроме большевиков, принимали участие и другие левые партии. С самого начала восставшим удалось изолировать правительство, не допустив подхода верных ему частей. В первую очередь, были захвачены мосты, почта, телеграф, вокзалы, электростанция, Государственный банк. К утру 7 ноября весь город, за исключением Зимнего дворца, оказался в руках восставших. Глава Временного правительства Александр Керенский бежал из города, чтобы собрать верные ему войска.
Утром 7 ноября было опубликовано написанное Лениным воззвание "К гражданам России", в котором сообщалось о переходе власти в руки ВРК Петроградского Совета. Днем восставшие заняли Мариинский дворец, в котором находился предпарламент, и распустили его; матросами были заняты военный порт и Главное адмиралтейство, где был арестован Морской штаб. В ночь с 7 на 8 ноября по сигналу крейсера "Аврора" революционными отрядами был захвачен Зимний дворец и арестовано Временное правительство.
Открывшийся в Петрограде поздно вечером 7 ноября съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, на котором большевикам вместе с левыми эсерами принадлежало большинство, одобрил свержение Временного правительства. 8 ноября он принял "Декрет о мире", "Декрет о земле", избрал Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет и сформировал первое Советское правительство - Совет Народных Комиссаров во главе с Владимиром Лениным.
Вслед за победой восстания в Петрограде 7 ноября вооруженная борьба началась и в Москве. 15 ноября 1917 года в Москве утвердилась советская власть. С конца октября 1917 года по март 1918 года советская власть утвердилась на большей части территории России.
10 июня 1918 года 5-й Всероссийский съезд Советов утвердил текст Конституции РСФСР, которая зафиксировала победу Октябрьской революции.
В связи с тем, что страна в феврале 1918 года перешла на Григорианский календарь летоисчисления, первую годовщину революции торжественно отмечали 7 ноября 1918 года. Но само событие по-прежнему ассоциировалось именно с октябрем, что и нашло отражение в названии революции. На протяжении всей советской эпохи 7 ноября отмечался государственный праздник - День Великой Октябрьской социалистической революции.
06.11.2024, 09:56 40486
Рост детской инвалидизации наблюдается в Казахстане - Минтруда
Фото: unsplash.com
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Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Проведенный анализ показывает, что за последние три года в Казахстане наблюдается рост детской инвалидизации на 11,4 процентного пункта, сообщила на заседании правительства министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова.
По словам министра, в структуре детей с инвалидностью в основном преобладают дети от 7 до 18 лет.
На сегодня в стране проживают 732 тыс. лиц с инвалидностью, что составляет 3,6% от общей численности населения (в 2022 году - 711,8 тыс. чел., или 3,6%, в 2023 году - 725 тыс. чел., или 3,6%). Из них 57% лица трудоспособного возраста, 27% - пенсионного возраста, 15% - дети", - поделилась данными Жакупова.
В структуре нозологических форм заболеваний среди лиц старше 18 лет преобладают психические расстройства (18%), болезни системы кровообращения (17,2%), травмы всех локализаций (13%).
Тогда как по детской инвалидности преобладают заболевания нервной системы (26,6%), врожденные пороки развития (25,1%), психические расстройства (22,4%).
Министр также сообщила, что для повышения качества предоставления специальных социальных услуг с 1 января 2025 года вводится лицензирование субъектов, предоставляющих такие услуги. Лицензиаром определен Комитет регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения. Лицензированию будут подлежать все субъекты, предоставляющие специальные социальные услуги, независимо от формы собственности.
Также одновременно с нового года стартует система подушевого финансирования, которая позволит определять необходимые объемы социальной помощи и поддержки с учетом персонализированных потребностей каждого услугополучателя", - добавила министр.
Ранее сообщалось, что не принимающие в штат инвалидов работодатели будут выплачивать компенсации в бюджет.
05.11.2024, 18:25 64266
В Астане пройдет II международная научно-практическая конференция "Университеты - новые центры притяжения науки, бизнеса и общества"
Участие в конференции уже подтвердили представители исполнительной власти, научного и бизнес-сообществ России, Казахстана и других государств - участников СНГ
Фото: rixos.com
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Астана. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане 6-7 ноября пройдет II международная научно-практическая конференция "Университеты - новые центры притяжения науки, бизнеса и общества", сообщает пресс-служба посольства Российской Федерации.
Формат конференции предполагает проведение пленарного заседания, панельных дискуссий, мероприятий в формате В2В, секционных заседаний, во время которых участники отраслевого диалога - представители органов исполнительной власти, бизнес-структур, образовательных и научных учреждений - обсудят пути развития международных отношений в сфере образования, инновационного и научно-технического сотрудничества в современных условиях, поделятся успешными практиками внедрения результатов научно-технической деятельности в реальные секторы экономики", - заявили в посольстве.
Подчеркивается, что итогом такой работы станут коллегиальные решения и рекомендации по развитию взаимовыгодного сотрудничества государств - участников СНГ в образовании, инновационной и научно-технической сферах.
Мероприятие начнется 6 ноября в 9.30 в RIXOS PRESIDENT ASTANA. Для представителей СМИ вход свободный, регистрация на месте.
Участники конференции обсудят следующие темы:
- как выстроить взаимодействие органов исполнительной власти с бизнесом и наукой;
- как центры трансфера знаний могут помочь в решении задачи практической подготовки высококвалифицированных кадров;
- как вывести на рынок инновационные технологии вузов, развивать инновационные технологии вузов для бизнеса и общества и определить пути выхода вузовских стартапов на рынок стран СНГ и в третьи страны;
- как научный потенциал вузов может использовать имеющиеся на пространстве СНГ механизмы соответствующих национальных инновационных стратегий;
- как вузу стать центром притяжения инновационных международных коллективов;
- как организовать трансфер технологий и лучших практик внутри СНГ;
- какие механизмы могут использовать технологические компании государств-участников СНГ для коммерциализации своей продукции в странах содружества, а также организации совместных производств с партнерами из других стран.
По итогам конференции будет подготовлена аналитическая справка, в которой будут отражены выводы и предложения, выработанные тематическими секциями, а также рекомендации и отзывы участников национальных делегаций. Конкретные предложения по итогам конференции мы планируем обсудить на очередном заседании Межгосударственного совета СНГ по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах", - сообщил заместитель главного управляющего директора, директор по региональному развитию и взаимодействию с СНГ Фонда "Сколково" Александр Окунев.
Отмечается, что участие в конференции уже подтвердили представители исполнительной власти, научного и бизнес-сообществ России, Казахстана и других государств - участников СНГ.
05.11.2024, 17:45 66581
Дети совершали пятикратный намаз: в области Абай прекращена деятельность четырех благотворительных учреждений
Подтвержден религиозный уклон благотворительных учреждений
Фото: Depositphotos
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Семей. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В области Абай прекращена деятельность четырех благотворительных учреждений, где дети совершали пятикратный намаз и читали религиозную литературу без соответствующего согласия родителей, сообщает пресс-служба судов региона.
Уполномоченный орган в ходе проверки, выявив ряд нарушений в деятельности благотворительных учреждения "Ертіс", "Камал", "Болашак Дарын" и "Болашак Семей", направил в суд иск об их ликвидации и отмене госрегистрации (...) В суде нашли полное подтверждение установленные в ходе проверки обстоятельства, в связи с чем иск удовлетворен", - проинформировали в пресс-службе.
По информации суда, фактически работа четырех учреждений противоречила их уставным целям:
- родителями дети им были переданы на воспитание, тогда как каждый ребенок обязан воспитываться в семье;
- они осуществляли образовательную деятельность без соответствующей лицензии и тем самым существенно нарушили права и свободы детей на получение соответствующего образования, воспитания и своевременной медицинской помощи.
Кроме того, подтвержден религиозный уклон благотворительных учреждений.
Без соответствующего на то согласия родителей дети совершали пятикратный намаз и читали религиозную литературу. Решение не вступило в законную силу", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что религиозные детские пансионаты действовали в Мангистауской области.
05.11.2024, 16:18 70426
Жители нескольких поселков под Алматы остались без выезда на трассу: назван планируемый срок открытия движения Эксклюзив КТ
Фото: Фото от читателей
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Алматы. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В акимате города Алматы назвали журналисту Kazakhstan Today планируемый срок открытия движения по мосту, расположенному по улице Жолымбет в микрорайоне Кемель, передает корреспондент агентства.
На сегодня ведутся работы по монтажу пролетного строения и обустройству примыкания к мосту. Планируемый срок открытия движения - 14 ноября 2024 года", - проинформировали в акимате со ссылкой на управление городской мобильности Алматы.
Напомним, в середине октября в редакцию агентства обратились жители поселков Коянкус, Жанаталап, Жанадауир, Ынтымак, расположенных близ Алматы. По их словам, они остались без возможности выезда на Капшагайскую трассу из-за несвоевременного начала ремонта моста.
Как сообщили местные жители, в мае текущего года мост по улице Жолымбет, по которому ездили автомобили и общественный транспорт, начал рушиться и был признан аварийным. Для выезда из поселков жители вынуждены передвигаться по дороге, проходящей по территории кладбища.
Они также рассказали, что с вопросами дорожной проблемы они обращались в акимат и другие ведомства, но ответа так и не дождались.
Стоит отметить, что жители Алматы часто жалуются на плохое состояние дорог. Этой весной читатели также обращались к нам с жалобой. Возмущенные алматинцы отмечали, что по дорогам страшно передвигаться не только на автомобилях, но и пешком.
В социальных сетях также появились жалобы на качество дорог в Алматы. Пользователи активно делятся фотографиями и видео городских улиц. Кроме того, в редакцию неоднократно поступали жалобы на раскопки на улице Утегенова, рядом с храмом святого князя Владимира.
Сенатор Талгат Жунусов отметил низкое качество строительства, плохое состояние дорог и придорожного сервиса в Казахстане. Он подчеркнул, что от качества дорог и придорожной инфраструктуры зависит безопасность дорожного движения.
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today проблему качества автомобильных дорог в Казахстане. Он подчеркнул, что проблема стала особенно острой в последнее время, когда еще не введенные в эксплуатацию дороги начали разрушаться прямо на глазах. На них повсюду трещины, ямы и другие дефекты.
04.11.2024, 21:22 118476
В Астане директор строительной компании получил срок за смерть рабочих на объекте
Люди погибли в результате обрушения кровли
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Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В межрайонном суде по уголовным делам Астаны вынесен приговор в отношении директора строительной компании М. по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего по неосторожности смерти людей, сообщает пресс-служба суда.
М. при выполнении демонтажных работ складского помещения в здании привлек к выполнению строительных работ людей, не состоящих в трудовых правоотношениях, и не проверил условия безопасности на объекте и соблюдение бригадой требований, предусмотренных Трудовым кодексом и правилами по обеспечению безопасности и охраны труда при работе на высоте.
По неосторожности произошла смерть двух человек, которые погибли в результате обрушения кровли.
Подсудимый вину признал полностью, просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы.
Суд признал М. виновным и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в сфере строительно-монтажных работ на высоте сроком на 3 года.
Приговор не вступил в законную силу.
04.11.2024, 19:08 123821
В Абайской области планируют возродить популяцию сибирского осетра
Фото: istockphoto.com
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Семей. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Во время брифинга в СЦК аким Абайской области Нурлан Уранхаев сообщил, что по итогам 9 месяцев отмечается рост показателей социально-экономического развития региона.
Краткосрочный экономический индикатор составил 105,3%. Наибольший рост зафиксирован в строительстве - на 131,6%, промышленности - на 102,6%, внутренней торговле - на 110,5%, сельском хозяйстве - на 106,4%, инвестициях - на 100,5%. По итогам года динамика будет сохранена.
Говоря о развитии животноводства, Нурлан Уранхаев отметил, что в 2024 году выделено госсубсидий в размере 6,8 млрд тенге. Развиваются хозяйства по разведению крупного рогатого скота, лошадей, молочно-товарные фермы.
В прошлом году Иртыш зарыбляли мальками сибирского осетра. Это достаточно сложная работа. В прошлом году запустили небольшое количество. Они неплохо выросли. В этом году мы дополнительно еще порядка 140 тыс. запустили", - сказал глава региона.
По отрасли агропромышленного комплекса введено 17 инвестиционных проектов на 7,3 млрд тенге. До конца года ожидается ввод в эксплуатацию еще одного проекта. Проводится работа по возврату неиспользуемых земель сельхозназначения. Выявлено 114 земельных участков площадью 644,1 тыс. га. Возвращено 112,5 тыс. га.
04.11.2024, 15:41 131936
Опубликован список ЖК, в которых алматинцам не рекомендуют приобретать жилье
На сегодня список состоит из 36 жилых комплексов
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Алматы. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По актуальной информации на текущую дату список состоит из 36 жилых комплексов, не рекомендуемых для покупки жилья, сообщает управление градостроительного контроля Алматы.
Реестр пополнился рядом жилых комплексов (ЖК), не имеющих полного пакета разрешительных документов на строительство, а также возводимых с отклонениями от проекта и прочими нарушениями", - уточнили в ведомстве.
Отмечается, что в список вошли объекты без разрешительных документов, строительство которых еще не начато. Согласно информации управления, предложения по подобным ЖК выявляются в результате мониторинга интернет-ресурсов.
Настоятельно рекомендуем перед покупкой недвижимости убедиться в наличии полного пакета документов на ЖК по справочному WhatsApp-каналу управления градостроительного контроля города Алматы +7 705 896 60 00", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось о сносе строящегося ЖК "Monblanc" в микрорайоне Ерменсай города Алматы.
Стоит отметить, что за время возведения различных ЖК в Казахстане нередко наблюдается полное игнорирование интересов людей со стороны застройщиков.
Ранее в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители микрорайона Нур Алатау с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. По мнению алматинцев, прокладка является незаконной.
По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы. Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.
Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?