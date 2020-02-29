Частые осадки и колебания температуры ожидаются в Казахстане в марте

Нур-Султан. 28 февраля. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил консультативный прогноз погоды по Казахстану на март, передает Kazakhstan Today.

Как сообщают синоптики, в течение марта частая смена циклонов и антициклонов обусловит частое выпадение осадков и колебания температуры воздуха.





Согласно консультативному прогнозу, в начале первой декады марта основной температурный фон в северной половине страны составит ночью 5-10 градусов мороза, на востоке - местами до 15-20 градусов мороза, днем от 5 градусов мороза до 5 градусов тепла, в южных регионах - днем воздух прогреется до 10-20 градусов тепла.

В начале и в середине месяца с прохождением атмосферных фронтов на большей части республики ожидаются осадки (дождь, снег), на юге, юго-востоке и востоке РК - местами сильные, с порывистым ветром до 15-25 метров в секунду, в северных регионах с метелью. В течение месяца ожидаются частые туманы, в северной половине - гололедные явления. Наряду с осадками ожидается кратковременное понижение температурного фона", - рассказали синоптики.

Основная волна холода предполагается в конце первой декады. С вторжением холодного антициклона с Карского моря ожидается понижение температуры воздуха на севере, востоке и центре республики. Столбики термометров могут опускаться ночью до 10-15 градусов мороза, местами до 20-25 градусов мороза, днем до 5-13 градусов мороза, на юге - ночью до 2-12 градусов мороза, днем до 0-8 градусов тепла.

На западе Казахстана осадки ожидаются в начале и середине первой декады, температура воздуха будет колебаться ночью от 0-8 градусов мороза до 0-5 градусов тепла, днем от 0-5градусов тепла до 5-13 градусов тепла.

Средняя за месяц температура воздуха в марте на большей части Казахстана ожидается выше нормы на 1 градус, около нормы юго-восточной половине РК (при средней многолетней норме: 3-9 градусов мороза в северной половине, от 2 градуса мороза до 8 градусов тепла в южной половине).

Отмечается, что количество осадков на большей части республики предполагается больше нормы, в западной половине страны около нормы (при средней многолетней норме от 10 до 25 миллиметров на большей части РК, лишь в горных районах юга, юго-востока и востока от 30 до 90 миллиметров).

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