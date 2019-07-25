Человекообразный робот Федор рассказал в соцсети о подготовке к полету на МКС 22 августа (ВИДЕО)

Фото: www.roscosmos.ru

Байконур. 24 июля. Kazakhstan Today - Первый российской человекообразный робот Федор рассказал в соцсети о подготовке к полету на Международную космическую станцию (МКС), передает Kazakhstan Today.

Полчаса назад на Байконур прибыл робот-аватар SKYBOT F-850. 22 августа он будет доставлен на МКС в распоряжение российского экипажа для продолжения испытаний антропоморфной системы космического назначения", - написал в своем сообщении от 23 июля в Twitter генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

О подготовке к полету на МКС рассказал и сам робот.

Всем привет! Я Skybot F-859. Для своих - просто Фёдор. Сейчас я знакомлюсь с системой управления корабля "Союз МС-14", на котором планирую полететь к #МКС 22 августа 2019 года", - написал он на своей странице в Twitter.





Полчаса назад на Байконур прибыл робот-аватар SKYBOT F-850.

22 августа он будет доставлен на МКС в распоряжение российского экипажа для продолжения испытаний антропоморфной системы космического назначения pic.twitter.com/IcIDaXxYoq — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) July 23, 2019

Позже андроид объяснил ошибку в своем первом сообщении.

Пока не очень ловко работаю на компьютере. Конечно, порядковый номер моей серии 850, а не 859. Ничего, в следующий раз буду набирать текст после виброиспытаний, а не во время тестов. Сегодня меня привезли на Байконур, в монтажно-испытательный корпус "Энергии". Здесь интересно", - добавил Федор.

Человекоподобный робот Skybot F-850 создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. После стыковки "Союза" с МКС его перенесут из корабля в российский сегмент станции, где под управлением космонавта Роскосмоса Александра Скворцова он выполнит несколько задач. Всего на орбите он пробудет две недели, затем вернется на Землю в начале сентября, говорится на сайте госкорпорации.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства