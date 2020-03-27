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Четверо зараженных коронавирусом в Нур-Султане находятся в тяжелом состоянии

26.03.2020, 19:03 7858
Четверо зараженных коронавирусом в Нур-Султане находятся в тяжелом состоянии
Нур-Султан. 26 марта. Kazakhstan Today - Четыре пациента с коронавирусом в Нур-Султане находятся в тяжелом состоянии, сообщила руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова, передает Kazakhstan Today.
 

Из 61 пациента с наличием коронавирусной инфекции, находящегося на стационарном лечении в городе Нур-Султане, у четверых состояние стабильно тяжелое. Подтверждено наличие пневмонии с дыхательной недостаточностью. Лечение получают согласно протоколу диагностики и лечения КВИ. У остальных пациентов состояние удовлетворительное, без повышения температуры тела ", - сообщила Кисикова на брифинге в четверг.

 
В настоящее время в Нур-Султане зарегистрирован 61 случай коронавирусной инфекцией, в стационарах находится 1156 человек, в том числе 80 детей. 

Кроме того, как стало известно, в Нур-Султане за три дня изолировали 1483 пассажира с 18 авиарейсов.

В связи с введением чрезвычайного положения в городе Нур-Султане принято решение об изоляции всех граждан, прибывающих в Международный аэропорт города. В рамках этой работы нами за период с 22 марта по 25 марта по всем прибывшим в Международный аэропорт 18 рейсам были изолированы 1483 пассажира", - сообщила Кисикова во время онлайн-брифинга.

 
Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией, к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 487 тысяч, скончалось более 22 тысяч.
 
На сегодняшний день в стране подтверждены 109 случаев регистрации коронавирусной инфекции, из них в Нур-Султане - 61 случай, в Алматы - 40, Караганде – два случая, Шымкенте – два случая, по одному в Алматинской, Актюбинской, Жамбылской и Северо-Казахстанской областях. Два человека в Нур-Султане и Алматы выздоровели. 
 
Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения
 
Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств.
 

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