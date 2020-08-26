Четырех проводников оштрафовали за выброшенный из вагона мусор

Нур-Султан. 25 августа. Kazakhstan Today- Четыре проводника привлечены к административной ответственности транспортными полицейскими, передает Kazakhstan Today.

В пресс-службе департамента полиции на транспорте Министерства внутренних дел РК сообщили, что в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Таза Казахстан" транспортные полицейские привлекли к административной ответственности четырех проводников пассажирского поезда сообщением "Достык - Нур-Султан" по части 2 статьи 434 Кодекса об административных правонарушениях - за загрязнение мест общего пользования.

Правонарушители выбросили коммунальные отходы из вагона в районе железнодорожного вокзала станции "Достык" и загрязнили общественное место. В ходе проверки транспортные полицейские установили, что проводники являются жителями города Нур-Султана, 1968, 1971, 1976, 1990 годов рождения. На них наложен административный штраф в размере пяти месячных расчетных показателей", - сообщили в полиции.

Напомним, с 23 июля по 30 августа на территории обслуживания департамента полиции на транспорте и его линейных подразделений проводится экологическая акция "Таза Казахстан". Акция направлена на выявление и пресечение действий нарушителей экологического законодательства.

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