Чиновник в Актюбинской области получал лекарства в обход закона

Актобе. 16 августа. Kazakhstan Today - Замглавы департамента Комитета фармации по Актюбинской области получал лекарства в обход закона. Используя служебное положение, чиновник просил у провизора для себя и знакомых лекарства, которые должны идти больным бесплатно. Совет по этике рекомендовал его уволить, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционная служба выяснила, что заместитель руководителя департамента Комитета фармации Канагат Ахметов попросил у провизора Центра семейной медицины лекарственный препарат "Майфортик". Он назначается больным, перенесшим трансплантацию органов, и выдается в рамках бесплатной гарантированной помощи. Провизор не смогла отказать представителю контролирующего органа, передала ему две коробки на 142 тыс. тенге и списала на другую больную, пишет " Диапазон ".

В другом случае уже другой провизор достал лекарственный препарат для отца его друга. Также представитель контролирующего органа просил продать через аптеку 10 коробок препарата его знакомого. А когда лежал в больнице, попросил провизора больницы достать ему мочегонные лекарства.

На следствии он объяснял, что препарат "Майфортик" нужен был для больного, перенесшего пересадку почки в Актау. Без него мог случиться летальный исход, а в Актау его не было. В ходе следствия полученные незаконно лекарства Ахметов вернул. Уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями" прекратили из-за незначительного ущерба.

Тем не менее поведение Ахметова обсудили на совете по этике при департаменте Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции. Его члены отметили, что дело сложное, возможно в Актау действительно человек нуждался в препарате, но в то же время он мог понадобиться пациенту в Актобе. Даже благие намерения не должны оправдывать нарушение закона, решили члены совета и рекомендовали уволить чиновника.

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