Число затопленных дворов в Жетысуской области достигло 120  

Фото: МЧС РК

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Талдыкорган. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В двух поселках - Ешкиолмес и Абай Жетысуской области после проливного дождя затопило более 120 дворов. Жители затопленных домов находятся у своих родственников, - В двух поселках - Ешкиолмес и Абай Жетысуской области после проливного дождя затопило более 120 дворов. Жители затопленных домов находятся у своих родственников, сообщает "31 канал".





Жители, чьи дома пострадали, винят в этом акимат. По их словам, канавы в селах слишком узкие, из-за этого во время беспрерывных дождей вода заливает улицы и дворы.





Проливные дожди и грязь с гор привели в негодность все имущество некоторых жителей села Ешкиолмес. Они жалуются на большой ущерб и не знают, к кому обратиться за помощью.





Шел сильный дождь. Вода пришла из огорода и затопила все. Залило дом, в доме была моя мама. Вытащили ее через окно. Босиком, без одежды, в одном халате. Повредила ребра. Вчера у нее был день рождения, исполнился 81 год. Вот такой подарок от погоды. Сейчас дом непригоден, не знаю, какую помощь окажут", - рассказала жительница Ескелдинского района Карлыгаш Жумадилова.





По данным телеканала, поток воды был настолько сильным, что повалил деревья, а также повредил электрические столбы. Снесло даже припаркованные автомобили.





Акимат переселил жителей пострадавших домов в школу. Однако большинство жителей предпочли отправиться в дома родственников. Местные власти заявили, что полностью компенсируют ущерб гражданам, чьи дома пострадали. Создана специальная комиссия.





Наша основная задача - определить размер ущерба и сколько средств необходимо. Мы определим, какая помощь нужна, на какой срок и в каком объеме. У нас в областном бюджете есть средства, выделенные на такие случаи, есть средства, есть техника. Поможем в короткие сроки", - сказал аким Жетысуской области Бейбит Исабаев.





Работы по очистке пострадавших дворов продолжаются. По данным Казгидромета, за 2 часа здесь выпала месячная норма осадков. По словам жителей, из-за неправильно вырытых арыков в регионе существует высокий риск наводнений. Говорят, что такая же ситуация произошла двадцать два года назад. В то время все расходы сельчане взяли на себя. Жители говорят, что в этот раз без финансовой помощи властей не смогут справиться.







