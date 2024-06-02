Что ждет казахстанцев в июне

Закон, защищающий права женщин и детей и ужесточающий наказание за побои и легкий вред здоровью, вступит в силу 15 июня

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Астана. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в июне текущего года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.





Как отдыхаем в июне





В этом месяце у жителей Казахстана будет дополнительный выходной день. В понедельник, 17 июня, казахстанцы отметят один из самых значимых мусульманских праздников - Курбан айт. Таким образом, работающие пять дней в неделю казахстанцы смогут отдохнуть три дня подряд - 15, 16 и 17 июня.





Всего в июне у казахстанцев при пятидневной рабочей неделе будет 11 выходных дней, при шестидневке - 6 дней.





Вступит в силу закон о защите женщин и детей от бытового насилия





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В середине июня в Казахстане вступит в действие закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".





Напомним, закон подписал президент Касым-Жомарт Токаев в апреле 2024 года.





Законом вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних:





криминализированы умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои. Ужесточена ответственность за умышленное причинение средней тяжести и тяжкого вреда здоровью;

предусмотрены новые принципы брачно-семейного законодательства, основанные на укреплении института брака и семьи, отцовства, материнства и детства, а также принцип обеспечения нравственного и духовного воспитания детей в духе уважения к общечеловеческим, национальным, традиционным, культурным и семейным ценностям;

созданы правовые основы функционирования контакт-центра по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей, в роли которого будет выступать юридическое лицо, определяемое уполномоченным органом в сфере информатизации. При этом введена обязанность госорганов не только взаимодействовать по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей, но и предоставлять в контакт-центр информацию о принятых мерах по итогам рассмотрения обращений граждан;

законодательно закреплены вопросы создания и функционирования центров поддержки семьи для оказания специальных социальных услуг потерпевшим от бытового насилия;

введена уголовная ответственность за склонение и содействие в совершении самоубийства, а также за пропаганду самоубийства;

введена уголовная ответственность за приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста. Существенно ужесточены наказания за похищение и незаконное лишение свободы несовершеннолетнего;

впервые введена административная ответственность за травлю (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетнего;

установлена обязанность организаций образования незамедлительно сообщать правоохранительным органам о совершении несовершеннолетними или в отношении них противоправных деяний;

в целях обеспечения безопасности детей до 16 лет введен запрет на их принудительную высадку из общественного транспорта при отсутствии у них оплаты за проезд.





Открывается новый авиамаршрут между Казахстаном и Узбекистаном





Авиакомпания Uzbekistan Airways с 1 июня начинает выполнение регулярных рейсов по новому авиамаршруту Алматы - Нукус. Рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю (по средам и субботам).





Казахстан возобновляет авиасообщение с Оманом





С 18 июня оманская авиакомпания Salam Air планирует возобновить авиасообщение по маршруту Алматы - Маскат. Рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю (по вторникам и пятницам).





Возобновляется авиасообщение между столицами Казахстана и Кореи





С 15 июня текущего года авиакомпания "Эйр Астана" возобновляет авиасообщение между столицами двух стран по маршруту Астана - Сеул. Рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю (по средам и субботам).





С июня возобновляется авиасообщение между Астаной и Батуми





Авиакомпания SCAT с 8 июня текущего года планирует возобновить авиасообщение по маршруту Астана - Батуми с частотой два рейса в неделю. Рейсы будут выполняться по вторникам и четвергам. Также ожидается, что с июля текущего года частота рейсов будет увеличена до трех раз в неделю.





В аэропорту Алматы 1 июня открывается новый терминал





Акорда





Планируется постепенный перевод всех международных рейсов с действующего термина в новый. Полный перевод международных рейсов в новый будет осуществлен в течение первой декады июня.





Международный терминал способен выдержать землетрясение магнитудой до 10 баллов. Общая площадь составила 53,5 тыс. квадратных метров. В новом терминале установлено 50 стоек регистрации, закуплено современное оборудование. С учетом реновации действующего терминала общая пропускная способность аэропорта увеличится до 14 млн пассажиров в год.





После полного перевода всех международных рейсов в новый терминал старый терминал будет использоваться для внутренних рейсов. Также будет проведена реновация действующего терминала для полного его соответствия международным стандартам.





Прогноз погоды на июнь





По данным синоптиков "Казгидромета", в июне средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей территории Казахстана, выше нормы на 1° - на западе и в южной половине страны.





Количество осадков в июне прогнозируется около нормы на большей территории РК, меньше нормы - в Атырауской, Мангистауской, на большей части Западно-Казахстанской, Кызылординской областей и на юго-западе Актюбинской области.





В течение июня с прохождением атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды с дождями, грозами, градом и шквалистым ветром.





В первой декаде июня в северных, центральных, восточных и юго-восточных областях Казахстана с поступлением теплых воздушных масс с восточного побережья Средиземного моря и Средней Азии ожидается повышение температуры воздуха:





на севере, в центре РК ночью от +2, +10°С до +12, +20°С, днем от +13, +20°С до +22, +30°С;

на востоке ночью от +2, +7°С до +13, +18°С, днем от +13, +18°С до +23, +30°С;

на юго-востоке ночью от +7, +12°С до +12, +20°С, днем от +22, +27°С до +25, +37°С.





В западных и южных регионах основной фон температуры составит:





на западе, северо-западе (Актюбинская область) страны ночью +15+25°С, днем +25+38°С;

на юго-западе ночью +20+28°С, днем +30+39°С;

в южных регионах ночью +12+17°С, днем +27+38°С;





В конце первой декады на большей территории страны ожидается спад жары. Во второй и третьей декадах июня ожидается колебание температуры воздуха в северных, центральных и восточных областях днем от +20+25°С до +30+38°С, а в западных, южных регионах от 25+30°С до 34+39°С.





Нацбанк Казахстана с 28 июня выпускает в обращение банкноты номинальной стоимостью 10 000 тенге нового образца





Нацбанк





Это вторая банкнота из новой серии "Сакский стиль". Она основана на элементах "Сакского стиля", который считается прародителем традиционного казахского орнамента и отражает наследие страны от уникальной культуры номадов до современного Казахстана. В массовое обращение данные банкноты поступят в сентябре 2024 года, поскольку для доставки во все регионы страны и адаптации оборудования (банкоматы, терминалы и другая кассовая техника) требуется дополнительное время.





Новые банкноты в течение двух лет будут заменять находящиеся в обращении банкноты номиналом 10 000 тенге образца 2012 года. Срок параллельного обращения банкнот старого и нового образцов будет действовать с 28 июня 2024 года по 28 июня 2026 года.





В Алматы с 1 июня стартует программа чипирования домашних животных





Планируется чипирование 15 тысяч собак и кошек. Согласно закону "Об ответственном обращении с животными" все домашние кошки и собаки должны быть мечены: болюсом, чипом, браслетом или ошейником, электронной меткой, биркой или татуировкой и зарегистрированы в единой базе учета. Алматинцы могут записаться на бесплатное чипирование и регистрацию в 9 ветеринарных клиниках города.





акимат

акимат





Минздрав РК пересчитает тарифы на медицинские услуги





Основная цель - снижение финансовой нагрузки на медицинские организации и обеспечение доступности высококачественной медицинской помощи для всех граждан.





С 1 июня 2024 года тарифы будут повышены для организаций, предоставляющих экстренную медицинскую помощь беременным и роженицам, а также детям в стационарных условиях.





Повышение тарифов позволит снизить карманные расходы граждан на получение медицинской помощи, а также компенсировать медицинским организациям инфляционные издержки, собравшиеся за последние годы, и обеспечить стабильность в сфере здравоохранения. Общая сумма дополнительно выделяемых средств за счет страховых активов высвобождена в результате оптимизации неэффективных расходов системы здравоохранения и составит 20 миллиардов тенге", - сообщили в Минздраве.





Планируется поэтапное повышение тарифов и по ряду других направлений, таких как абдоминальная хирургия, инфекция, неврология, гастроэнтерология, кардиология, травматология и ортопедия, нефрология, эндокринология, онкогематология.





Это означает, что государство будет поэтапно компенсировать медицинским организациям расходы, связанные с предоставлением медицинских услуг", - добавили в ведомстве.



