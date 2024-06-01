Пропускная способность терминала составит 14 млн человек в год

Фото: Акорда

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Алматы. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев посетил новый международный терминал аэропорта Алматы, сообщает - Президент Касым-Жомарт Токаев посетил новый международный терминал аэропорта Алматы, сообщает Акорда





Главе государства рассказали о ходе строительства и представили зоны регистрации, пограничного и таможенного контроля, багажное отделение.





Президент АО "Международный аэропорт Алматы" Альп Эр Тунга Эрсой сообщил, что терминал, построенный с соблюдением требований сейсмической и пожарной безопасности, способен выдержать землетрясение магнитудой до 10 баллов. Общая площадь составила 53,5 тыс. кв. метров, пропускная способность - 14 млн человек в год.





Новый терминал первым в Центральной Азии будет сертифицирован по программе Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE).





С учетом роста числа пассажиров и количества авиакомпаний будет действовать 50 стоек регистрации, закуплено новейшее оборудование. Терминал полностью приспособлен для людей с ограниченными возможностями", - подчеркнул Эрсой.





Акорда





Затем президент осмотрел новый VIP-терминал аэропорта. Он отметил, что первое впечатление о городе и стране в целом начинается с аэропорта.





Международный аэропорт Алматы - это крупнейшая воздушная гавань страны. Ежегодно поток туристов в южную столицу только увеличивается, в 2023 году мегаполис посетили более 2 млн туристов. Два года назад с моим участием прошла церемония закладки капсулы на месте строительства, а уже завтра новый терминал международного аэропорта города Алматы обслужит первые рейсы", - сказал Касым-Жомарт Токаев.





Акорда





В завершение президент выразил благодарность компании TAV GROUP за строительство терминала в соответствии с международными стандартами, а также консорциуму кредиторов - Европейскому банку реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации и Евразийскому банку развития - за участие в столь важном для города Алматы проекте.





Дополнено 31.05.2024, 15.00





В пресс-службе аэропорта Алматы отметили, что уже 1 июня воздушная гавань встретит первых гостей в новом международном пассажирском терминале.





Первоначальный срок сдачи нового международного терминала планировался на конец лета 2024, но в связи со стремительно увеличивающимся пассажиропотоком и в целях предоставления максимального комфорта и удобства пассажирам все работы были ускорены и терминал примет первые рейсы уже 1 июня. После полного перевода всех международных рейсов в новый терминал старый терминал будет использоваться для внутренних рейсов. Также будет проведена реновация действующего терминала для полного его соответствия международным стандартам", - рассказали в пресс-службе.





Планируется постепенный перевод всех международных рейсов с действующего термина в новый. Полный перевод международных рейсов в новый будет осуществлен в течение первой декады июня.





Как только все международные рейсы будут переведены в новый терминал, начнутся работы по реновации текущего терминала.











