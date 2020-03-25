Еще два случая COVID-19 в Алматы: число заболевших в Казахстане достигло 66

На 09.00 24 марта 2020 года в Казахстане зарегистрирован еще 2 случая заражения коронавирусной инфекцией - в Алматы. На сегодняшний день в стране подтверждено 66 случая регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 34 случая, в Алматы - 28 случаев, в Караганде - 2 случая, в Алматинской и Актюбинской областях - по одному случаю", - сообщили в пресс-службе Минздрава РК.
Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией, к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 330 тысяч, скончалось более 14 тысяч.
Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения. Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств. Ранее сообщалось, что в Алматы было выявлено 10 очагов коронавируса.
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