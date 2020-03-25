Еще два случая COVID-19 в Алматы: число заболевших в Казахстане достигло 66

Алматы. 24 марта. Kazakhstan Today - Сегодня утром стало известно о еще двух случаях регистрации коронавируса в Алматы, передает Kazakhstan Today.

На 09.00 24 марта 2020 года в Казахстане зарегистрирован еще 2 случая заражения коронавирусной инфекцией - в Алматы. На сегодняшний день в стране подтверждено 66 случая регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 34 случая, в Алматы - 28 случаев, в Караганде - 2 случая, в Алматинской и Актюбинской областях - по одному случаю", - сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией, к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 330 тысяч, скончалось более 14 тысяч.





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