Чрезвычайная ситуация с COVID-19 не должна становиться предлогом для карательных действий и подавления инакомыслия - ООН

Алматы. 28 апреля. Kazakhstan Today - Чрезвычайная ситуация, связанная с COVID-19, не должна становиться предлогом для карательных действий и подавления инакомыслия. В ООН призывают не применять неоправданных карательных мер по отношению к нарушителям карантина, передает Kazakhstan Today.

Власти обязаны защитить своих граждан от пандемии нового коронавируса, и эта задача порой требует неординарных мер. Но они ни в коем случае не должны ущемлять права населения или становиться поводом для насилия. С таким заявлением выступила сегодня Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, сообщает пресс-служба Организации объединенных наций (ООН).

Правительства, обладающие чрезвычайными полномочиями, не должны использовать их в качестве орудия подавления инакомыслия, контроля над населением или продления своего срока пребывания у власти. Чрезвычайные меры должны служить одной-единственной цели: справиться с пандемией", - предупредила Мишель Бачелет.

Она сослалась на многочисленные сообщения, поступающие из различных регионов мира, о том, что полиция и другие силы безопасности применяют против нарушителей карантина чрезмерную силу, порой приводящую к смерти людей. Зачастую подобные действия направлены на самые незащищенные и бедные слои населения.

Стрельба, задержание, жестокое обращение - все эти действия по отношению к нарушителям комендантского часа, которые просто пытаются найти пропитание, - безусловно, незаконны и неприемлемы", - заявила Верховный комиссар.

По ее словам, за несоблюдение комендантского часа задержаны тысячи людей, а ведь тюрьмы и другие места задержания особенно опасны с точки зрения передачи COVID-19. В ООН не раз призывали освободить узников, попавших за решетку за небольшие нарушения, а также политических заключенных.

Она также предостерегла от введения ограничений на свободу выражения мнений. "Противостоять дезинформации - очень важная задача, но запрет на свободный обмен мнениями и информацией не только является нарушением прав человека, но и подрывает доверие (к властям), - отметила Бачелет. - Да, ложная информация о COVID-19 создает огромную угрозу для людей, но не меньший вред могут нанести и неоправданные действия властей".

Как подчеркнула Верховный комиссар, международные стандарты в области прав человека допускают введение ограничений в целях защиты здоровья. Допустимо и предоставление государству дополнительных полномочий - в том случае, если в стране объявлено чрезвычайное положение, основанием для которого является угроза нации. Но в любом случае подобные меры должны быть обоснованы, соразмерны масштабу угрозы и ограничены во времени.

В управлении ООН по правам человека, которое возглавляет Мишель Бачелет, разработали и опубликовали рекомендации государствам. Их главный посыл - как и в нормальной ситуации, в период нынешней беспрецедентной угрозы, вводя исключительные, но необходимые меры, правительства и силы безопасности должны руководствоваться принципами законности, необходимости, пропорциональности и предосторожности.

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