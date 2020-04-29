Количество заболевших коронавирусом в Казахстане превысило 3 тыс.

Нур-Султан. 28 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 17.40 28 апреля 2020 года в Казахстане зарегистрировано еще 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

Из них в городе Нур-Султан - 2, городе Алматы - 10, Акмолинской области - 1, Восточно-Казахстанской области - 1, Мангистауской области - 1, Актюбинской области - 4, Алматинской области - 12, Кызылординской области - 3, Карагандинской области - 3", - сообщает портал coronavirus2020.kz.

На сегодняшний день в стране подтверждены 3019 случаев регистрации коронавируса, из них в:

городе Нур-Султане - 601;

городе Алматы - 919;

городе Шымкенте - 176;

Акмолинской области - 95;

Актюбинской области - 65;

Алматинской области - 113;

Атырауской области - 128;

Восточно-Казахстанской области - 17;

Жамбылской области - 108;

Западно-Казахстанской области - 126;

Карагандинской области - 139;

Костанайской области - 43;

Кызылординской области - 186;

Мангистауской области - 32;

Павлодарской области - 120;

Северо-Казахстанской области - 30;

Туркестанской области - 121.

От заболевания выздоровели 754 человека, 25 скончались.

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