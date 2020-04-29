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Количество заболевших коронавирусом в Казахстане превысило 3 тыс.

28.04.2020, 17:43 10504
Количество заболевших коронавирусом в Казахстане превысило 3 тыс.
Нур-Султан. 28 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 17.40 28 апреля 2020 года в Казахстане зарегистрировано еще 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
 

Из них в городе Нур-Султан - 2, городе Алматы - 10, Акмолинской области - 1, Восточно-Казахстанской области - 1, Мангистауской области - 1, Актюбинской области - 4, Алматинской области - 12, Кызылординской области - 3, Карагандинской области - 3", - сообщает портал coronavirus2020.kz.

 
На сегодняшний день в стране подтверждены 3019 случаев регистрации коронавируса, из них в:
 
городе Нур-Султане - 601;
 
городе Алматы - 919;
 
городе Шымкенте - 176;
 
Акмолинской области - 95;
 
Актюбинской области - 65;
 
Алматинской области - 113;
 
Атырауской области - 128;
 
Восточно-Казахстанской области - 17;
 
Жамбылской области - 108;
 
Западно-Казахстанской области - 126;
 
Карагандинской области - 139;
 
Костанайской области - 43;
 
Кызылординской области - 186;
 
Мангистауской области - 32;
 
Павлодарской области - 120;
 
Северо-Казахстанской области - 30;
 
Туркестанской области - 121.
 
От заболевания выздоровели 754 человека, 25 скончались.
 

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