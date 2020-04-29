Количество заболевших коронавирусом в Казахстане превысило 3 тыс.

Из них в городе Нур-Султан - 2, городе Алматы - 10, Акмолинской области - 1, Восточно-Казахстанской области - 1, Мангистауской области - 1, Актюбинской области - 4, Алматинской области - 12, Кызылординской области - 3, Карагандинской области - 3", - сообщает портал coronavirus2020.kz.
На сегодняшний день в стране подтверждены 3019 случаев регистрации коронавируса, из них в:
городе Нур-Султане - 601;
городе Алматы - 919;
городе Шымкенте - 176;
Акмолинской области - 95;
Актюбинской области - 65;
Алматинской области - 113;
Атырауской области - 128;
Восточно-Казахстанской области - 17;
Жамбылской области - 108;
Западно-Казахстанской области - 126;
Карагандинской области - 139;
Костанайской области - 43;
Кызылординской области - 186;
Мангистауской области - 32;
Павлодарской области - 120;
Северо-Казахстанской области - 30;
Туркестанской области - 121.
От заболевания выздоровели 754 человека, 25 скончались.
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