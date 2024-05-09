Паводки в Казахстане: в МЧС рассказали о ситуации   

79 лет прошло с того момента, как советский народ одержал полную и окончательную победу над фашистской Германией

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Астана. 9 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы отмечают 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.





В 2024 году отмечается 79-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. 79 лет прошло с того момента, как советский народ одержал полную и окончательную победу над фашистской Германией





С Днем Великой Победы казахстанцев поздравил президент страны Касым-Жомарт Токаев.





Поздравляю вас с Днем Великой Победы! 9 мая мы склоняем головы перед памятью о тех, кто не вернулся с полей сражений, пожертвовав жизнью во имя мира и спокойствия на нашей земле. Отдаем дань уважения и благодарности ветеранам - фронтовикам и труженикам тыла", - говорится в поздравительном обращении главы государства.





Токаев отметил, что Казахстан внес огромный вклад в общую Победу, торжество справедливости и свободы на Земле.





Ратные и трудовые подвиги наших соотечественников в годы Второй мировой войны служат примером невероятного мужества и истинного патриотизма для подрастающего поколения. Мы всегда будем помнить и чтить сыновей и дочерей нашего народа, благодаря самоотверженности и доблести которых сегодня мы можем жить, работать и воспитывать детей, строить и воплощать планы на будущее. Низкий поклон нашим ветеранам! Здоровья и благополучия всем согражданам! Пусть этот великий день напоминает каждому из нас, как важно беречь и укреплять мир!", - сказал глава государства.





За время Великой Отечественной войны на фронт было призвано более 1 млн 200 тыс. казахстанцев, создано более 20 стрелковых дивизий и других формирований. За воинскую службу сотни тысяч казахстанцев были награждены медалями и орденами, около 500 человек стали Героями Советского Союза. Четыре казахстанца дважды становились героями, 110 казахстанцев были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал свою жизнь за Победу - они погибли в бою, скончались от ран и болезней и пропали без вести. Из плена не вернулись 630 тыс. человек, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.





По состоянию на 1 мая в Казахстане проживает 148 ветеранов Великой Отечественной войны: 108 участников ВОВ и 40 лиц с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период войны. Также в республике насчитывается 50 012 других граждан, внесших вклад в Победу. В их числе: жители блокадного Ленинграда - 70 человек; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей - 149 человек; супруги умершего лица с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ - 2 314 человек; вдовы воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) - 2 человек; труженики тыла - 47 477 человек.