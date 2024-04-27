Паводковая ситуация остается сложной в трех регионах Казахстана
Фото: МЧС РК
Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В трех областях Казахстана - Западно-Казахстанской, Атырауской и Северо-Казахстанской областях паводковая ситуация остается сложной из-за сброса воды из России.
На западе обстановка осложнилась от сбросов воды из Ириклинского водохранилища России в реку Жайык, на севере вода прибывает из Акмолинской области", - заявил на заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов.
В областях Абай, Павлодарской, Карагандинской, Ұлытау, Акмолинской и Костанайской, обстановка стабильная, уровень воды в местных реках постепенно снижается. Здесь угрозы подтопления населенных пунктов не имеется.
На сегодня подтопленными остаются свыше 5 тысяч жилых домов, свыше 16 тысяч дач, около тысячи дворовых территорий, 91 здание. 41 ЧС местного масштаба была объявлена в 10 областях. Сейчас в 3 районах Абайской и Павлодарской областей они уже сняты.
С начала паводков из зон подтопления эвакуировано свыше 119 тысяч человек, из них более 44 тысяч детей.
Бектенов отметил, что спасатели и все задействованные сотрудники работают круглосуточно и в очень тяжелых условиях.
На совещании также обсудили вопрос со строительством жилья для пострадавших от паводков.
По словам министра промышленности и строительства Каната Шарлапаева, ведомство выработало механизмы решения жилищных проблем.
Гражданам предложат приобрести готовое жилье, при этом выбрать его можно будет самостоятельно в пределах определенной суммы. Также пострадавшие могут получить компенсацию и провести ремонтные и строительные работы самостоятельно, либо с помощью подрядчиков. Кроме того рассмотрена возможность применения нетиповых проектов.
Собственники дачных объектов также будут обеспечены жильем, если это их единственное жилище.
В настоящее время акиматы выбирают земельные участки для новой застройки.
В Актюбинской области уже начато строительство домов. В Акмолинской, Карагандинской и Костанайской областях пострадавшие семьи уже получают ключи от нового жилья. Эта работа будет продолжена и в других регионах, заявил Шарлапаев.
Сегодня премьер-министр сообщил на заседании, что пострадавшим от паводков в РК выплатят дополнительную компенсацию, до 150 МРП.