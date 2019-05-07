Дарига Назарбаева направила телеграмму соболезнования спикеру Совета Федерации РФ

Нур-Султан. 6 мая. Kazakhstan Today - Председатель сената Дарига Назарбаева направила телеграмму соболезнования спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко в связи с катастрофой в Шереметьево, сообщили в пресс-службе сената парламента, передает Kazakhstan Today.

"Председатель сената парламента Республики Казахстан Дарига Назарбаева выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших при аварийной посадке самолета в аэропорту Шереметьево", - сказано в сообщении.





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