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Дарига Назарбаева направила телеграмму соболезнования спикеру Совета Федерации РФ

06.05.2019, 12:35 8290
Нур-Султан. 6 мая. Kazakhstan Today - Председатель сената Дарига Назарбаева направила телеграмму соболезнования спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко в связи с катастрофой в Шереметьево, сообщили в пресс-службе сената парламента, передает Kazakhstan Today.
 
"Председатель сената парламента Республики Казахстан Дарига Назарбаева выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших при аварийной посадке самолета в аэропорту Шереметьево", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, 41 человек погиб в результате возгорания пассажирского самолета, совершившего аварийную посадку в Шереметьево.
 

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