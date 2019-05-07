41 человек погиб в результате возгорания пассажирского самолета, совершившего аварийную посадку в Шереметьево

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Москва. 6 мая. Kazakhstan Today - 41 человек погиб в результате возгорания пассажирского самолета, совершившего аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево, передает Kazakhstan Today.

По предварительным данным, 5 мая 2019 года в аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку и загорелся пассажирский самолет, следовавший сообщением Москва - Мурманск. На борту авиалайнера находилось 78 человек, включая членов экипажа. По уточненным данным, которыми располагает следствие к настоящему моменту, из них выжило 37 человек, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

По факту аварийной посадки пассажирского самолета в аэропорту Шереметьево следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По решению председателя СК России расследование этого уголовного дела принято к производству Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ.

Следователи приступили к допросам пострадавших, очевидцев, сотрудников аэропорта и авиакомпании-перевозчика, а также иных лиц, ответственных за эксплуатацию воздушного судна. Также будет изучена необходимая техническая документация. Следствие рассматривает различные версии произошедшего. Однозначные выводы о причинах и обстоятельствах авиапроисшествия будут сделаны после всестороннего изучения полученных следствием данных", - указали в ведомстве.

Между тем в МЧС России в связи с происшествием в Шереметьево открыта горячая линия. Кроме этого, на сайте министерства опубликован список эвакуированных пассажиров

Министерство иностранных дел РК проверяет наличие казахстанцев среди погибших или пострадавших при пожаре.

Наличие либо отсутствие граждан Казахстана среди погибших и пострадавших проверяется. Ожидаем окончательного списка пассажиров, бывших на борту. Казахстанские дипломаты в Москве на постоянной связи с местными властями", - проинформировали в пресс-службе внешнеполитического ведомства РК.





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