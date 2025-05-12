День матерей отмечают в Казахстане

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Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По прогнозу РГП "Казгидромет", в субботу, 10 мая, южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы продолжат смещаться через территорию Казахстана, принося с собой дожди с грозами, градом и усилением ветра, на севере, востоке, в горных районах юго-востока - сильные дожди.





В Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, Мангистауской, Карагандинской, Абайской, Жетысуской, Улытауской, на севере, в центре Алматинской, на юге, западе Атырауской, на западе Западно-Казахстанской, на юге, юго-востоке, западе Актюбинской, Павлодарской, на юге Костанайской, на северо-западе, юге Восточно-Казахстанской, на западе, юге, востоке Акмолинской областей ожидается высокая пожарная опасность.





На западе, в пустынных районах Туркестанской, на востоке, в центре Кызылординской, на западе, в центре Жамбылской, на западе Жетысуской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.