11.03.2024, 14:53 16726
Депутат об увеличении взносов за ОСМС: ожидается вливание дополнительных 250 млрд тенге в фонд
За 2024 год бюджет не доплатил в ФСМС порядка 275 млрд тенге, что больше, чем планируемые к получению за счет увеличения взносов с граждан
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Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Комментируя увеличение взносов по обязательному медицинскому страхованию, депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов заявил, что республиканский бюджет ежегодно недоплачивает в фонд по своим обязательствам.
К сожалению, министерство еще не отказалось от своей идеи увеличить взносы в ФОМС за ОСМС. Предполагается, что за счет этого будут обеспечены дополнительные вливания в фонд на сумму порядка 250 млрд", - написал Аймагамбетов в своем Telegram-канале.
Депутат напомнил, что за последние два года карманные расходы населения на медицинские услуги увеличились с 27,7% до 31,1%.
То есть вместо уменьшения личных расходов на медицинскую помощь в связи с введением ОСМС граждане стали платить больше", - обратил внимание мажилисмен.
При этом он подчеркнул, что, желая увеличить взносы от граждан из-за дефицита финансирования, "министерство должно было обратить внимание на то, что республиканский бюджет ежегодно недоплачивает в фонд по своим обязательствам относительно взносов за отдельные категории граждан". И эта сумма, по словам Аймагамбетова, только за 2024 год составляет порядка 275 млрд тенге, что больше, чем планируемые к получению за счет увеличения взносов с граждан.
Вот в этих областях следовало искать резервы", - подчеркнул депутат.
По его мнению, необходимо не только провести цифровизацию, но и сократить неприоритетные расходы, а также пересмотреть протоколы лечения, которые "непомерно увеличены из-за анализов, лекарств и так далее".
Ранее премьер-министр РК заявил о недопустимости увеличения финансирования ОСМС при его неэффективности.
Напомним, законопроект Министерства здравоохранения по увеличению в 5 раз верхнего предела взносов на обязательное социальное медицинское страхование вызвал возмущение казахстанцев. В ФСМС дали подробные разъяснения по возможным изменениям.
На расширенном заседании правительства президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение взять на жесткий контроль функционирование системы медстрахования.
Необходимо сформировать единый пакет медицинской помощи, который будет состоять из базовой части, гарантированной государством, и страховой, формируемой за счет отчислений работодателей и самих граждан. Следует повысить ответственность местных исполнительных органов. За отдельные категории уязвимых слоев населения отчисления в систему медстрахования должны производиться из местного бюджета", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
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11.03.2024, 14:17 18096
Минобороны: военная техника пройдет по трем областям Казахстана
В отдельных районах возможно введение ограничительных мер
Фото: Минобороны РК
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Караганда. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках программы боевой подготовки Вооруженных сил в период с 11 по 19 марта на территории Карагандинской области пройдет двухстороннее командно-штабное учение, сообщили в Министерстве обороны Казахстана.
Мероприятия боевой подготовки сопряжены с передвижением сил и средств по территории Карагандинской, Алматинской областей и области Жетысу. В целях отработки учебно-боевых задач подразделения совершат марши на полигоны комбинированным способом: железнодорожным, воздушным и автомобильным транспортом, после чего вернутся в пункты постоянной дислокации", - сообщили в ведомстве.
Министерство обороны информирует, что в указанный период времени в отдельных районах региона возможно введение ограничительных мер.
В этой связи просим граждан отнестись с пониманием к проводимым учениям и сохранять спокойствие. Кроме того, просим пользователей социальных сетей не распространять фейковые сообщения и видеоматериалы о передвижении военной техники и доверять только официальным источникам информации", - обратились в Минобороны, напомнив, что действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность за распространение заведомо ложной информации.
11.03.2024, 12:12 21916
Раскопки на улице Утегенова: застройщик обязался восстановить асфальт до 15 апреля
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Алматы. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Застройщик обязался восстановить асфальт улице на Утегенова в городе Алматы до 15 апреля, проинформировали в пресс-службе акимата мегаполиса.
Застройщиком произведена обратная засыпка траншеи. Ввиду истечения срока предписания от застройщика поступило письмо о продлении срока предписания ввиду ожидания открытия асфальтобетонного завода. Согласно гарантийному письму, застройщик обязуется до 15 апреля произвести восстановление асфальтового покрытия по мере открытия асфальтобетонного завода", - проинформировали в пресс-службе.
Напомним, в начале января читатели информационного агентства Kazakhstan Today обратились к нам с жалобой на то, что на улице Утегенова рядом с храмом святого князя Владимира ведутся дорожные работы.
Стоит отметить, что люди, которые занимались ремонтными работами, на вопрос корреспондента Kazakhstan Today о том, что происходит, ответить не смогли. От какой организации, выяснить не удалось, так как никаких документов о проводимых работах они предъявить не смогли. Назвать организацию также не пожелали. Местные жители опасались повторения аварии на канализационных сетях в жилом массиве, которая имела место в 2017-м и вызвала большое социальное напряжение.
После жалоб жителей города Алматы на раскопки на улице Утегенова в отношении заказчика ТОО "ULTRA STROI" инициировали внеплановую проверку. Позже читатели сообщили, что перекопанная улица Утегенова продолжает оставаться в плачевном состоянии. По словам местных жителей, "на месте раскопа образуется траншея, которая весной перерастет в провал".
Кроме того, алматинцы выразили опасения за безопасность автомобилистов. Местные жители заявили, что на месте раскопок образовалась яма. Остается непонятным, почему устранение ямы, которую раскопали за полдня, потребовало месяц на выяснение обстоятельств и еще месяц на закапывание. В начале февраля стало известно, что подрядной организации предписали до 4 марта восстановить асфальт.
В конце февраля в Алматы на улице Утегенова вновь возобновились раскопки. На прошлой неделе жители Бостандыкского района города Алматы пожаловались на то, что на улице Утегенова дорожное покрытие так и не вернули в рабочее состояние. Директор ТОО "ULTRA STROI" Ернар Устемиров прокомментировал жалобы алматинцев. Он заверил, что должное покрытие будет восстановлено, как только заработает асфальтный завод.
10.03.2024, 17:47 38601
Семей превратился в Венецию - горожане прокомментировали ежегодную проблему паводков
Фото: Кадр с видео
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Семей. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Семея бьют тревогу из-за постоянных весенних паводков и неготовности акимата к "резкому потеплению", передает корреспондент агентства.
В областном центре установилась относительно теплая погода, в связи с чем ожидаемо начал таять снег. К сожалению, в городе повторилась ежегодная ситуация - улицы начали затапливать талые воды", - пишет местный телеграм-канал ABAI NEWS.
Тем временем городской акимат сообщил, что спецслужбы перешли на усиленный режим, откачивая воду с улиц города.
На откачке талых вод с улично-дорожной сети города задействованы более 10 ассенизаторских машин (АСМ). В городе выявлено 15 участков, подверженных подтоплению. Сейчас все участки находятся под контролем, при необходимости направляются ассенизаторские машины", - проинформировали в акимате.
Горожанам напомнили, что за состояние дворовой территории многоэтажных домов отвечают организации, обслуживающие дома: ОСИ, ПТ, КСК, кондоминиумы, управляющие компании совместно с собственниками квартир в этих домах.
Я хотел бы выразить свою "благодарность" акимату за то, что наш город превращается в нечто похожее на итальянскую Венецию. Сколько еще этот беспорядок будет продолжаться? Почему нельзя заранее вывезти снег в феврале, чтобы город не утопал в этих бесконечных лужах?" - написал в соцсетях житель города.
Ранее сообщалось, что в Абайской области затоплена автодорога областного значения.
Напомним, 20 февраля в ходе заседания правительства министр по чрезвычайным ситуациям РК Чингис Аринов заявил, что в 10 регионах Казахстана есть риск подтопления из-за паводков.
Стоить отметить, что в прошлом году экс-премьер Алихан Смаилов требовал заблаговременно провести обваловку населенных пунктов, своевременно очистить водопропускные и арычные сооружения, а также подготовить водоотводные каналы к паводковому периоду этого года.
10.03.2024, 13:16 43396
В горах Алматинской области возможны сходы снежных лавин - МЧС
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Конаев. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В высокогорной зоне Алматинской области возможны сходы снежных лавин, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по результатам аэровизуального обследования паводкоопасных участков в Алматинской области по бассейнам рек хребтов Иле и Кунгей Алатау.
В высокогорной зоне возможны сходы отдельных снежных лавин, в том числе из-за подрезки лавиноопасных склонов людьми и дикими животными", - проинформировали в МЧС, при этом сходов свежих снежных лавин значительных объемов не выявлено.
Русла селеопасных рек чистые, значительных заторов в руслах не выявлено. В среднегорье отмечается неинтенсивное таяние снежного покрова", - рассказали в МЧС.
По данным ведомства, обследования местности показали, что признаков негативного влияния на состояние моренных озер серии землетрясений в феврале и марте нет. Уровень воды в озерах значительно ниже максимальных отметок.
08.03.2024, 09:34 96056
Поздравление с Международным женским днем
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Астана. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Информационное агентство Kazakhstan Today поздравляет прекрасную половину своих читателей с Международным женским днем!
Мы желаем вам здоровья и бесконечной любви! Пусть любовь спасает мир и каждый день вдохновляет вас сиять и украшать планету!
Дорогие женщины, вы лучшее, что есть у человечества. Замечайте счастье в своей жизни и будьте счастьем для своих близких!
По данным Бюро национальной статистики, в Казахстане проживает более 10,2 млн женщин, из которых 3,3 миллиона не достигли 18 лет, 5,3 млн - от 18 до 60 лет и 1,6 млн старше 60 лет.
07.03.2024, 17:39 111796
Аким поздравил с праздником женщин Акмолинской области
Фото: акимат Акмолинской области
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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов поздравил женщин с Международным женским днем, сообщает управление внутренней политики ведомства.
В честь праздника в ДК "Кокшетау" прошла выставка моделей национальной и современной одежды.
Открывая мероприятие, аким отметил огромную роль женщин в становлении и укреплении независимости страны.
Наравне с мужчинами вы трудитесь в самых разных отраслях экономики. И при этом остаетесь верными своему уникальному призванию - бережно сохранять домашний уют и воспитывать детей. Этот замечательный праздник дает возможность по-особому выразить самые теплые чувства к прекрасной половине человечества", - подчеркнул руководитель региона.
Он подчеркнул, что для женщин в стране открываются новые возможности, поддержка института семьи, многодетных матерей, женщин-предпринимателей и обеспечение гендерного равенства - важнейшие приоритеты государственной политики.
Ахметжанов напомнил, что в стране уделяется особое внимание вопросам поддержки института семьи. Сегодня в области проживает более 17 тысяч многодетных матерей, среди которых более 6 тысяч женщин, удостоенных подвески "Алтын алқа" и "Күміс алқа", которым оказывается всесторонняя государственная поддержка.
Аким вручил многодетным матерям подвески "Алтын алқа" и "Күміс алқа", а лучшим представительницам своей профессии - благодарственные письма.
Среди награжденных подвеской "Алтын алқа" - учитель школы села Алга района Биржан сал Динара Хаймулдинова. Многодетная мама более 18 лет работает педагогом и успешно совмещает преподавательскую деятельность с воспитанием семерых детей.
Всего в области более 23 тысяч педагогических работников, из которых 80 % - это женщины.
Свои награды за отличную работу получили также мастер внутренних отделочных работ из Зерендинского района Лиана Сузи, более 20 лет создающая красоту и уют в домах своих земляков, и предприниматель и лидер в организации и сфере культурных мероприятий Бота Калиева. Будучи мамой троих детей, она добилась впечатляющих результатов в карьере.
Стоит отметить, что женщины возглавляют порядка 25 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса в области.
На празднике также отметили спортивные достижения женщин. Спортсменки Акмолинской области с честью представляют страну на международных соревнованиях. Среди них - серебряный призер чемпионата мира - 2023 по боксу среди женщин Карина Ибрагимова, единственный обладатель лицензии на Олимпийские игры, которые пройдут в Париже в этом году.
Завершилось мероприятие праздничным концертом признанных творческих коллективов и исполнителей области.
07.03.2024, 14:49 116466
Варварство и бесчеловечность: в Мангистау живых собак сбросили в могильник с мертвыми животными
В акимате Мунайлинского района выясняют подробности
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Актау. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области близ села Батыр обнаружен собачий могильник, куда вместе с трупами сбросили живых собак. Жуткие кадры распространяются в социальных сетях.
Мертвые и живые, среди них есть и щенки (...) Местный житель наткнулся на могильник, если это можно так назвать, в районе карьера, что близ села Батыр. В ямах были свалены трупы и еще живые собаки, все вперемешку вместе с щенками", - сообщается на странице в Instagram-паблике Sobaka v dom Aktau.
Волонтеры уже выехали на место происшествия, сообщает издание Lada.kz.
Мы едем туда. Не знаю, как найдем. Хоть живых забрать. У нас это какой-то ад на земле. Что происходит?" - возмутилась Татьяна Ткач.
В акимате Мунайлинского района сообщили, что их специалисты сейчас уточняют подробности.
В Экологическом общественном союзе данное злодеяние назвали садистской жестокостью по отношению к природе.
Абсолютно непостижимое бессердечие, садистская жестокость к живой природе. Если нет законов государства, которые способны остановить и наказать нелюдей, уверены, общество и Высший Суд или Судьба покарает исполнителей и организаторов преступлений против гуманности и Природы. Они не уйдут от ответственности на протяжении многих поколений", - отметили в экологической общественной организации "ЭОС".
По данным издания, в регионе по заявлению и жалобам жителей было отловлено и умерщвлено 1800 собак.
Ранее в социальных пабликах распространялось видео сожжения трупов бродячих собак. На видео житель одного из поселков, показывая на черный дым, рассказывает, что таким образом избавляются от убитых животных. Между тем они, жители этого района, мучаются от неприятного запаха.
Зоозащитники пытались организовать санкционированный митинг и выступить против жестокого обращения с животными. Однако акимат им запретил, сославшись на ремонтные работу в месте, где должна была состояться акция протеста, информирует издание.
Напомним, в Казахстане, несмотря на протесты общественности, планируют внести законодательные поправки, разрешающие умерщвлять бездомных животных.
Стоит отметить, что казахстанцев регулярно регулярно шокируют случаи жестокого, бесчеловечного обращения с животными. В Павлодаре местная жительница облила кошку уксусом. В тяжелом состоянии питомца доставили в ветклинику. В Мангистау живодер застрелил собаку. В Костанайской области собак отстреливали на глазах у прохожих.
06.03.2024, 13:54 144791
Нурбек подтвердил появление трещин в студенческих общежитиях после землетрясения в Алматы
Глава Миннауки заверил, что повреждения не несут рисков
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Алматы. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек в кулуарах мажилиса подтвердил, что после последнего землетрясения в Алматы в ряде студенческих общежитий образовались трещины.
Действительно, в нескольких зданиях, в частности КазНу имени аль-Фараби, Казахского национального педагогического университета, ЖенПИ, еще в нескольких общежитиях других университетов пошли трещины", - подтвердил Саясат Нурбек.
Эксперты из градостроительных управлений по сейсмоустойчивости провели анализ.
В несущих конструкциях никаких повреждений не было. Трещина действительно есть, но сказать, что это создает риски, тоже нельзя", - заверил министр.
По его словам, требуется небольшой ремонт, который вузы проведут за свой счет.
Напомним, 4 марта в 11.22 в Алматы произошло землетрясение силой пять баллов. В городе была незамедлительно запущена сирена и перехват теле- и радиоканалов. Также были развернуты 384 пункта приема жителей.
В соцсетях горожане поделились фотографиями и видео повреждений, вызванных сильными подземными толчками. Поврежденные землетрясением здания обследует спецкомиссия.
Поступило 156 обращений о повреждениях зданий.
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В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?