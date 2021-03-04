Депутат возмутилась разницей трат на заключенных и детей

Нур-Султан. 3 марта. Kazakhstan Today - В депутатском запросе на имя заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова депутат мажилиса Айжан Скакова возмутилась разницей трат госбюджета, передает Kazakhstan Today.

Она подчеркнула, что на пособие детям в месяц выделяется 16,8 тысячи тенге, а на содержание заключенного - 88,5 тысячи тенге. При этом женщины с детьми до трех лет в большинстве случаев не могут работать. Если в полной семье в такое время работает только отец, то проблемы неполной семьи растут в разы.

Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком - 16 801,92 тенге, а на содержание одного заключенного из бюджета расходуется порядка 88,5 тысячи тенге в месяц. На весь срок пребывания в исправительном учреждении он обеспечивается охраной, питанием, одеждой, медикаментами. Разница в пять раз. Кто дороже для страны: ребенок, который вырастет и станет врачом, учителем, ученым, или заключенный, вор, насильник или чиновник-взяточник?" - указала депутат в своем запросе.

По ее мнению, приоритетом госполитики должно стать стимулирование рождаемости и создание условий для воспитания здорового молодого поколения, обеспечение семьям с детьми достаточной материальной поддержки. Айжан Скакова уверена, что главная инвестиция в человеческий капитал - это инвестиции в первую тысячу дней жизни ребенка. Если этого не делать, увеличивается вероятность формирования спирали роста неравенства, то есть последующие госинвестиции в здоровье и образование будут с большей вероятностью приносить выгоды тем, кто успешнее стартовал.

Скакова от имени депутатов фракции Народной партии Казахстана предложила:

- увеличить пособие по уходу за ребенком до величины прожиточного минимума;

- установить период оплачиваемого декретного отпуска до двух лет, так как это оптимальный возраст для зачисления ребенка в детское дошкольное учреждение;

- разработать отдельную объективную детскую потребительскую корзину, где рассчитать основные составляющие для полноценного развития ребенка, включая продукты питания, средства гигиены и возможность доступа в центры детского развития.

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