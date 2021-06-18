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Депутат заявил об отсутствии спецобразования у руководителей казахстанской авиации

17.06.2021 7723
НУР-СУЛТАН. 17 ИЮНЯ - Депутат сената, летчик-космонавт Талгат Мусабаев заявил, что некоторые руководители, стоящие у руля казахстанской авиации, не имеют должного образования, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На заседании палаты в ходе обсуждения отчета правительства Мусабаев заявил:
 

Пару фраз хочу сказать, чтобы мои коллеги и руководство сената знали, что по вопросам авиации у руководства стоят люди, которые не только никогда не работали в авиации, но еще и не имеют образования, даже среднего и высшего. Поэтому отчеты понятно какого качества..."

 

Эти руководители, которые не имеют образования, наверное, басню Крылова никогда не читали про мартышку, осла, козла и косолапого мишку. "А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь". Мало говорить, надо иметь определенные и специальные знания", - сказал Мусабаев.

 
Кроме того, он затронул тему гражданства руководителей Авиационной администрации Казахстана.
 

Переданы функции государственные Республики Казахстан не гражданину Республики Казахстан. В руководстве так называемой Авиационной администрации Казахстана сегодня находятся гражданин Британии и заместитель - гражданин Соединенных Штатов. Где казахстанские граждане?" - добавил Талгат Мусабаев.

 
Заместитель премьер-министра Роман Скляр ранее отметил, что в 2017 году часть функций действительно была передана АО, которое работает по британской модели.
 

Это было высоко оценено и ИКАО (Международная организация гражданской авиации)... Хочу вам напомнить, что до 2016 года в течение семи лет наша страна находилась в черном списке ИКАО, это действительно так было. Но после проведения ряда реформ, укрепления Комитета гражданской авиации и после создания АО данная ситуация переломилась", - сказал Скляр. 

 
Ранее Талгат Мусабаев также высказывал свои возмущения по поводу передачи госфункций по контролю за безопасностью гражданских полетов в Казахстане субъекту коммерции с иностранцем во главе.
 
Авиационную администрацию Казахстана возглавляет британец Питер Гриффитс, который ранее руководил департаментом гражданской авиации Министерства транспорта Великобритании и курировал работу Британского государственного агентства гражданской авиации (UKCAA).
 

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