Депутаты требуют привлечь к ответственности знаменитостей, рекламирующих финансовые пирамиды

НУР-СУЛТАН. 2 июня - Депутаты мажилиса парламента от Ассамблеи народа Казахстана обратились к генеральному прокурору РК Гизату Нурдаулетову с запросом, касающимся рекламы финансовых пирамид, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как говорится в запросе, с 1 марта 2020 года по 1 апреля 2021 года в Едином реестре досудебных расследований было зарегистрировано 287 правонарушений по статье УК РК "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой", размер ущерба составил 8 545 297 645 тенге.

В СМИ постоянно анонсируются новые случаи, связанные с данным видом преступления. За последние три года суммы ущерба исчисляются десятками миллиардов тенге, а количество вовлеченных граждан десятками тысяч. Если мы обратимся к последним резонансным кейсам по ТОО "Мудараба Кэпитал", ТОО "Astex.kz", ТОО "ACD technology" , по которым проводит расследование департамент полиции Алматы, то обращает на себя внимание активное участие в рекламе и привлечении казахстанцев к вложениям в незаконный бизнес со стороны так называемых вайнеров, блогеров и других знаменитостей. Публичные персоны, не будем называть их имена, пока идет расследование, принимали активное участие в рекламе финансовой пирамиды, которая обещала высокие доходы под "безрисковые инвестиции". Насколько нам известно, эти знаменитости сейчас говорят, что сами вложились и пострадали от обманных действий и являются жертвами организаторов финансовых пирамид, но факт остается фактом: из рекламных роликов кадров не выкинешь", - озвучил запрос Юрий Ли.

По мнению депутата, низкий уровень финансовой грамотности в купе с желанием быстро заработать, зачастую толкают граждан в подобные авантюры, многие даже берут кредиты для так называемых "безрисковых инвестиций", а потом "штурмуют" банки и акиматы с требованием остановить начисление вознаграждения или списать долги.

Полагаем, что размер материального ущерба и количество граждан, вовлеченных в криминальный бизнес, мог иметь значительно меньшие масштабы, если бы в его продвижении и рекламе не участвовали знаменитости, которых казахстанцы любят и которым доверяют. На текущий момент в статье 136-3 Кодекса РК об административных правонарушениях устанавливается ответственность в виде административного штрафа за рекламирование деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды с приостановлением выпуска (выхода в эфир) средства массовой информации на срок до трех месяцев. Очевидно, что данный регуляторный подход не учитывает количество пострадавших, которые могут исчисляться тысячами, а размер причиненного им материального ущерба - миллиардами тенге, что, как мы видим в итоге, создает очаги социального напряжения и не способствует профилактике незаконным финансовым практикам с участием популярных персон. Просим сообщить, будут ли привлечены к административной ответственности знаменитости, участвовавшие в рекламе финансовой пирамиды ТОО "Мудараба Кэпитал", ТОО "Astex.kz", ТОО "ACD technology", если нет, то по какой причине", - говорится в запросе.

Депутаты также предложили создать на базе Генеральной прокуратуры РК рабочую группу с привлечением представителей из следственных органов, судейского и депутатского корпусов для тщательного изучения судебно-следственной и административно-правовой практики, определения фактической роли знаменитостей в рекламе финансовых (инвестиционных) пирамид, наличия причинно-следственных связей между их участием в рекламе и наступившими общественно-опасными последствиями. Отмечается, что деятельность такой группы может быть полезна для последующей выработки поправок в закон РК "О рекламе" и в Уголовный кодекс РК в целях установления уголовной ответственности за рекламу и продвижение финансовых (инвестиционных) пирамид, которые повлекли массовое участие в них граждан и ощутимый материальный ущерб.

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