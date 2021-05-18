В Алматы задержан организатор финансовой пирамиды ASTEX.KZ

АЛМАТЫ. 17 МАЯ - По подозрению в организации финансовой пирамиды полицейские Алматы задержали 39-летнего гражданина К., передает KAZAKHSTAN TODAY.

Подозреваемый задержан и взят под стражу", - сообщил заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.

Ранее в департамент полиции обратилась группа граждан с коллективным заявлением в отношении должностных лиц ТОО "ASTEX.KZ", ТОО "ACD technology" и ТОО "MUDARABAN Capital" по факту создания и руководства финансовой пирамиды.

По информации Абдрахманова, в ходе досудебного расследования установлено, что с февраля 2019 года по январь 2021 года должностные лица указанных ТОО заключали с физическими и юридическими лицами договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двустороннему документу, фирмы должны была выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно.

Установлено, что денежные средства в размере около 1 млрд тенге в ТОО "ASTEX.KZ" от 160 вкладчиков поступали через его агентскую компанию ТОО "MUDARABAN CAPITAL".

Вместе с тем установлены и другие компании, через которые в ТОО "ASTEX.KZ" и ТОО "ACD technology" переводились денежные потоки от вкладчиков", - уточнил замначальника ДП.

Он отметил, что в создании и руководстве финансовой пирамидой также подозревается гражданин М., 1974 года рождения. Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на его задержание.

В суде санкционированы постановления о производстве обысковых мероприятий по юридическим адресам вышеуказанных ТОО. Производство досудебного расследования поручено следователям Следственного управления ДП Алматы.

Напомним: в Алматы также расследуется дело против создателей финансовой пирамиды ТОО "Astra Consulting agensy". Ущерб от ее деятельности оценили в 600 млн тенге

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