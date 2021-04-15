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Свыше 600 млн тенге составил ущерб от деятельности финансовой пирамиды Astra Consulting agensy

14.04.2021 10693
Свыше 600 млн тенге составил ущерб от деятельности финансовой пирамиды Astra Consulting agensy
АЛМАТЫ. 14 АПРЕЛЯ - Деятельность ТОО "Astra Consulting agensy" признана финансовой пирамидой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Деятельность ТОО "Astra Consulting agensy" признана финансовой пирамидой, сообщили в Следственном управлении ДП города Алматы.
 
По информации ведомства, первое заявление в отношении руководства и работников этой компании поступило в полицию в декабре 2019 года. На сегодняшний день официальное количество потерпевших составило 124 человека. 
 

По подозрению в совершении серии мошеннических действий, заключавшихся в привлечении граждан к инвестированию денежных средств и обещании выплаты ежемесячных дивидендов, задержаны шесть сотрудников компании. Ее руководитель объявлен в международный розыск. Действия подозреваемых квалифицированы статье УК РК "Финансовая пирамида". Общая сумма ущерба, причиненного 124 вкладчикам, составила 601 245 283 тенге", - сообщил заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.

 
По его словам, досудебное расследование проводится Следственным управлением ДП. Продолжается работа по установлению других участников противоправных действий и потерпевших.
 

Призываем граждан, пострадавших от преступных деяний представителей вышеуказанной компании, связаться со следователем по телефону: 8-701-732-86-54 или подать официальное заявление, прибыв по адресу: город Алматы, улица Масанчи, дом 55", - сказал Абдрахманов.

 

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