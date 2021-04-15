Свыше 600 млн тенге составил ущерб от деятельности финансовой пирамиды Astra Consulting agensy

АЛМАТЫ. 14 АПРЕЛЯ - Деятельность ТОО "Astra Consulting agensy" признана финансовой пирамидой, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации ведомства, первое заявление в отношении руководства и работников этой компании поступило в полицию в декабре 2019 года. На сегодняшний день официальное количество потерпевших составило 124 человека.

По подозрению в совершении серии мошеннических действий, заключавшихся в привлечении граждан к инвестированию денежных средств и обещании выплаты ежемесячных дивидендов, задержаны шесть сотрудников компании. Ее руководитель объявлен в международный розыск. Действия подозреваемых квалифицированы статье УК РК "Финансовая пирамида". Общая сумма ущерба, причиненного 124 вкладчикам, составила 601 245 283 тенге", - сообщил заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.

По его словам, досудебное расследование проводится Следственным управлением ДП. Продолжается работа по установлению других участников противоправных действий и потерпевших.

Призываем граждан, пострадавших от преступных деяний представителей вышеуказанной компании, связаться со следователем по телефону: 8-701-732-86-54 или подать официальное заявление, прибыв по адресу: город Алматы, улица Масанчи, дом 55", - сказал Абдрахманов.

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