Депутаты подняли вопрос о возврате прежних часовых поясов в Казахстане

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Астана. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На сайте "Открытые НПА" опубликован - На сайте "Открытые НПА" опубликован проект поправок, разработанных Агентством по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана, согласно которым микрофинансовые организации будут иметь право на взаимодействие с должниками, у которых сложилась просроченная задолженность.





Проект предусматривает осуществление взаимодействия с заемщиками, имеющими просроченную задолженность путем посещений по месту жительства либо встречи в отделении микрофинансовой организации не более трех раз в неделю в период с 8.00 до 21.00 в будние дни, телефонные переговоры не более трех раз в период с 8.00 до 21.00 в будний день и двух раз в период с 9.00 до 19.00 в выходной день.





Также устанавливаются требования по предоставляемой информации заемщику при осуществлении взаимодействия, а также перечень недобросовестных действий.





Вместе с тем, документом предусмотрено сокращение до десяти дней с момента наступления просрочки срока отправки уведомления заемщику. Ранее уведомления отправлялись через 20 дней с начала просрочки.



