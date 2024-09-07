Депутаты подняли вопрос о возврате прежних часовых поясов в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты партии Amanat опубликовали видеообращение, в котором раскритиковали необдуманное решение перехода на единый часовой пояс и обещали провести слушания с участием членов правительства и экспертов.
По словам мажилисменов, во время летних поездок по регионам страны самым часто задаваемым вопросом населения был вопрос о часовом поясе. Особенно данным вопросом обеспокоены жители ВКО, Павлодарской области, СКО, Жетысуской области.
Люди требуют вернуть прежний часовой пояс. Возможно, для жителей Костаная, Кызылорды и Западного Казахстана данный часовой пояс удобен, но не для ВКО. На востоке Казахстане рассветает в 2.30 ночи. Люди просыпаются от мычания коров, а в 17.00 уже темно. Ученики второй смены как будут возвращаться домой в таких условиях? Особенно в сельской местности, где нет уличного освещения", - озвучил возмущения казахстанцев депутат Максат Толыкбай.
Партиец отметил, что территория страны обширная и вопрос часового пояса надо было изучать заранее. Он также пообещал, что фракция проведет слушания на пленарном заседании парламента с участием членов правительства, ученых и специалистов.
Если у вас есть предложения, обращайтесь, мы обсудим их вместе и постараемся повлиять на принятие конкретного решения правительством", - заключил депутат.
Напомним, депутат Лукбек Тумашинов обратился к к министру торговли и интеграции Арману Шаккалиеву с вопросом, почему при переходе на единый часовой пояс не учли мнение населения.
Ранее мажилисмен Едил Жанбыршин рассказал, что казахстанские депутаты могут вновь поднять вопрос о возвращении прежнего часового пояса в Казахстане.
Напомним, 1 марта 2024 года, Казахстан перешел на единый часовой пояс. Однако в обществе не оценили нововведение, многие граждане до сих пор не смогли адаптироваться к новому времени. Казахстанцы запустили петицию о возврате прежних часовых поясов. Петиция за короткое время собрала 50 тысяч подписей и была принята к официальному рассмотрению. В комментариях к петиции казахстанцы высказывали недовольство тем, что стало рано темнеть и учащимся второй смены школьникам приходится возвращаться домой в темноте.
2 августа Минторговли отказалов удовлетворении петиции. В соцсетях многие граждане до сих пор массово высказывают недовольство принятым решением.
По словам членов рабочей группы, заседание по обсуждению петиции проходило с нарушениями. Авторы петиции также задались вопросом компетентности экспертов и ученых, которые выступают за единый часовой пояс.
Инициатор петиции "Вернем время обратно назад" Руслан Лепский и его сторонники распространили открытое обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. По словам авторов обращения, изменение часового пояса негативно отразилось на самочувствии миллионов граждан и нарушило их устоявшиеся биоритмы, а также конституционные права.