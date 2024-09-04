03.09.2024, 12:11 23096
Вопрос о возвращении прежнего часового пояса намерены поднять казахстанские депутаты
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские депутаты могут вновь поднять вопрос о возвращении прежнего часового пояса в Казахстане.
Планами на предстоящую парламентскую сессию поделился депутат мажилиса Едил Жанбыршин, сообщает телеканал КТК.
Люди не раз говорили и писали нам об этой проблеме. На самом деле необходимо проконсультироваться со специалистами и все тщательно рассмотреть. Если это повлияет на здоровье людей и здоровье детей, вернуть все как было несложно", - заявил мажилисмен.
Напомним, 1 марта 2024 года, Казахстан перешел на единый часовой пояс. Однако в обществе не оценили нововведение, многие граждане до сих пор не смогли адаптироваться к новому времени. Казахстанцы запустили петицию о возврате прежних часовых поясов. Петиция за короткое время собрала 50 тысяч подписей и была принята к официальному рассмотрению. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции. В соцсетях многие граждане до сих пор массово высказывают недовольство принятым решением.
Инициатор петиции "Вернем время обратно назад" Руслан Лепский и его сторонники распространили открытое обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. По словам авторов обращения, изменение часового пояса негативно отразилось на самочувствии миллионов граждан и нарушило их устоявшиеся биоритмы, а также конституционные права.
новости по теме
04.09.2024, 09:51 561
Международная кинологическая федерация приняла решение о предварительном признании казахской тазы официальной породой собак
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Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный комитет Международной кинологической федерации (FCI) принял решение о предварительном признании казахского тазы ("Kazakh Tazy") официальной породой собак и закрепил статус Казахстана как держателя стандарта породы. Об этом сообщается на сайте управления делами президента Республики Казахстан.
Отмечается, что это решение - ключевой и последний этап перед полным признанием тазы казахской породой на международном уровне.
Сегодня исторический день для вашей страны и для нас. Комиссия FCI по стандартам, а также Научная комиссия FCI после долгой процедуры рекомендовали Генеральному комитету принять породу. Поздравляю! Впереди у вас 10 лет работы. За это время должно быть проведено много тестов на здоровье, собрана статистика о породе, о зарегистрированных щенках, которые будут затребованы Научной комиссией FCI. Здоровье и благополучие собак является в настоящее время одним из самых важных вопросов. FCI будет наблюдать за системным развитием породы в Казахстане", - сказал президент FCI Тамаш Яккель, комментируя решение генерального комитета.
Напомним, вопрос сохранения казахских пород собак, а также их международного признания, с 2022 года по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева находится под патронатом УДП РК. Уполномоченным органом определено Министерство экологии и природных ресурсов.
За прошедшие два года была проведена серьезная работа: внесены изменения в соответствующие законы, утвержден стандарт тазы, проведены научные исследования, племенные смотры и выставки.
Регистрация (признание) пород возможна только через национальные кинологические организации, имеющих полноправное членство в Международной кинологической федерации.
В августе 2023 года Союз кинологов Казахстана, выполнив все требования Международной кинологической федерации, стал ее полноправным членом и получил право заявить свои национальные породы собак.
Мы выполнили все требования Международной кинологической федерации (FCI) для признания "Kazakh Tazy" самостоятельной породой. В том числе были проведены масштабные племенные смотры в разных регионах страны, собаки прошли комплексное медицинское обследование, включая важнейшие генетические исследования, которые, в свою очередь, представили неопровержимые доказательства уникальности нашей породы. Исторический обзор полностью охватил происхождение и развитие породы с более чем 4 тысячелетней историей и окончательно закрепил наименование породы "Казахский тазы". Мы провели специальную монопородную выставку, на которой члены комиссии FCI по стандартам и науке смогли обследовать 100 собак породы тазы. На основании результатов все этой кропотливой работы сегодня единогласным решением Генерального комитета FCI казахский тазы был официально признан на мировом уровне. Тазы - это неотъемлемая часть нашей культуры и истории, поэтому мы обязаны приложить все усилия для сохранения и популяризации национальной породы. Мы уверены, что этот день войдет в историю", - сказал президент Союза кинологов Казахстана Бауыржан Сериккали.
04.09.2024, 08:36 1751
Дожди ожидаются в Казахстане
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Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 4 сентября на севере, северо-западе, востоке, в центре Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, в центральных регионах страны - град, шквал. Об этом говорится в прогнозе Казгидромета.
На остальной территории страны под влиянием антициклона - погода преимущественно без осадков. По республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на северо-западе - туман.
На востоке Восточно-Казахстанской области ночью на поверхности почвы сохранятся заморозки 2 градуса.
В большинстве регионов сохраняется высокая пожарная опасность.
В Астане: переменная облачность, дождь, температура воздуха днем составит +12, +14°C.
В Алматы: переменная облачность, без осадков, температура воздуха +24, +26°C.
В Шымкенте: ясно, без осадков, температура воздуха составит +27, +29°C.
03.09.2024, 17:05 16211
В Казахстане с 2025 года намерены увеличить выплаты по утрате трудоспособности
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Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана разработало проект постановления "О повышении размеров социальных выплат из государственного фонда социального страхования с 1 января 2025 года".
С 1 января 2025 года произвести повышение размеров социальных выплат из государственного фонда социального страхования по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 января 2025 года, на 6,5% от размера получаемых социальных выплат", - говорится в тексте документа.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Ранее сообщалось, что механизм "социального кошелька" внедрят в 2025 году в Казахстане.
03.09.2024, 08:24 27596
Дожди и похолодание ожидаются в Казахстане
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Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - С 3 по 5 сентября синоптики прогнозируют понижение температуры, туман и дожди в Казахстане.
На большей территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, на севере, востоке республики временами сильные дожди, ночью 3 сентября на востоке страны ожидаются осадки (дождь, снег). С отрогом северо-западного антициклона на западе и юге Казахстана ожидается погода преимущественно без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра. В ночные и утренние часы в северных и восточных областях - туман, на поверхности почвы заморозки до 2 градусов", - сообщает РГП "Казгидромет".
В ближайшие дни ожидается также постепенное понижение температуры днем: на северо-западе, севере и в центре республики до +8, +15°С, на юге до +20, +28°С.
Сегодня под влиянием атмосферных фронтальных разделов на севере, востоке, юго-востоке РК сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, в ночные и утренние часы прогнозируется туман, ночью на востоке и юго-востоке страны возможен переход дождя в снег. На остальной территории страны - погода преимущественно без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге и юго-западе Казахстана с пыльной бурей.
На востоке Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.
В большинстве областей сохранится высокая пожарная опасность.
В Астане: переменная облачность, во второй половине дня ожидается дождь, гроза, температура воздуха днем составит плюс 19-21°С.
В Алматы: переменная облачность, без осадков, температура воздуха - плюс 20-22°С.
В Шымкенте: небольшая облачность, без осадков, временами пыльная буря, порывистый ветер, температура воздуха - плюс 26-28°С.
02.09.2024, 19:11 40021
В Туркестанской области нашли артефакты эпохи Кангюй
Фото: МКИ РК
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Туркестан. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Специалисты отдела археологии Центрального музея завершили полевые исследования археологического памятника, расположенного вблизи села Кызылколь в Сузакском районе Туркестанской области, сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации РК.
Исследования включили раскопки храма и двух курганов, что позволило получить уникальные артефакты, относящиеся к Кангюйской культуре, датируемой II веком до нашей эры.
В ходе раскопок обнаружены кости и рога крупного и мелкого рогатого скота, каменные орудия труда, ступки, терочники и жернова, а также фрагменты керамики, включая ручки сосудов и пуговицы для одежды. Особый интерес вызвала находка в западной части храма - керамическая ножка конусовидной формы, являвшаяся частью ритуального сосуда (курильницы), обнаруженная на глубине 60 см.
Расположение памятника вблизи высоких гор и озер, специфика строения храма и виды найденных артефактов позволяют предположить, что сооружение использовалось в качестве ритуального храма, а каменные орудия труда свидетельствуют о развитии земледелия, в частности обработки земли и сбора урожая.
Ранее археологи обнаружили древние артефакты в Восточном Казахстане.
01.09.2024, 09:13 79406
В Казахстане отмечают День знаний
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Астана. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан сегодня отмечается День знаний, 352 тысячи детей отправятся в школу впервые, передает корреспондент агентства.
В новом, 2024-2025 учебном году в Казахстане в школу пойдут более 3,9 миллиона школьников, из которых 352 тысячи - первоклассники", - сообщили в пресс-службе правительства.
Учебный год в средних школах начнется 1 сентября 2024 года и продлится до 25 мая 2025 года включительно.
1-я четверть - 8 учебных недель, осенние каникулы - 7 календарных дней (с 28 октября по 3 ноября 2024 года включительно);
2-я четверть - 8 учебных недель, зимние каникулы - 10 календарных дней (с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно);
3-я четверть - 10 учебных недель, весенние каникулы - 11 календарных дней (с 21 по 31 марта 2025 года включительно);
в 1-х классах дополнительные каникулы продлятся 7 календарных дней (с 10 по 16 февраля 2025 года включительно);
4-я четверть - 8 учебных недель.
Отмечается, что 1 сентября ожидается открытие 178 школ, в которых был проведен капитальный ремонт. Еще порядка 1 тысячи сельских школ распахнут свои двери после модернизации.
Вместе с этим в Казахстане открываются филиалы 33 зарубежных вузов, 7 из которых начнут свою работу уже в сентябре этого года.
В этом году по поручению главы государства было выделено дополнительно 100 грантов для подготовки научных кадров, а также впервые внедряется программа индустриального PhD. Этот формат предполагает подготовку специалистов совместно с индустрией, что позволит решать инженерно-технологические задачи в реальном секторе экономики", - говорится на сайте премьер-министра РК.
01.09.2024, 08:00 80521
Что ждет казахстанцев в сентябре
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Астана. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в сентябре текущего года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Начало учебного года
Учебный год в средних школах начнется 1 сентября 2024 года и продлится до 25 мая 2025 года включительно.
1-я четверть - 8 учебных недель, осенние каникулы - 7 календарных дней (с 28 октября по 3 ноября 2024 года включительно);
2-я четверть - 8 учебных недель, зимние каникулы - 10 календарных дней (с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно);
3-я четверть - 10 учебных недель, весенние каникулы - 11 календарных дней (с 21 по 31 марта 2025 года включительно);
В 1-х классах дополнительные каникулы продлятся 7 календарных дней (с 10 по 16 февраля 2025 года включительно);
4-я четверть - 8 учебных недель.
В новом 2024-2025 учебном году в Казахстане в школы пойдут более 3,9 млн школьников, из которых 352 тыс. - первоклассники.
С 1 сентября 1,7 млн казахстанских школьников будут охвачены бесплатным питанием. Это учащиеся начальных классов и дети из социально уязвимых категорий.
Студентам, магистрантам и докторантам с 1 сентября повысят стипендии. Для студентов колледжей стипендия повысится на 50% и составит по рабочим профессиям - 43 574 тенге, для специалистов среднего звена - 41 896 тенге.
Увеличение стипендии студентов бакалавриата составит 20%, до 47 135 тенге, а обучающихся на педагогических и медицинских направлениях - до 75 600 тенге.
Обучающимся в интернатуре стипендия будет выплачиваться в размере 85 376 тенге, а в резидентуре - 123 122 тенге.
Магистрантам и докторантам стипендию увеличат на 15%: 107 061 тенге и 240 000 тенге соответственно.
2 сентября глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента
Послание президента будет посвящено перспективам политического и социально-экономического развития Казахстана на предстоящий период.
Совместное заседание палат парламента начнется в 11.00 в Астане.
В сентябре в столице Казахстана пройдут 5-е Всемирные игры кочевников
Игры пройдут в Астане с 8 по 13 сентября. Ожидается, что в V Всемирных играх кочевников примут участие 2800 спортсменов и членов официальных делегаций из 89 стран мира. Предстоит разыграть 97 комплектов медалей по 21 виду спорта. Основные соревнования пройдут на стадионе "Астана арена", ипподроме "Қазанат", в ледовом дворце "Алау", дворце единоборств имени Ж. Ушкемпирова, гостинично-спортивном комплексе "Думан". Кроме того, создана специальная площадка для соревнований по жамбы ату и теңге ілу.
К проведению игр приурочено более 150 культурных мероприятий. В частности, на территории этноаула будут организованы Музей кочевой цивилизации, город ремесленников и выставка скульптур, а в Национальном музее пройдет международная научно-практическая конференция "Кочевники: история, знания, уроки".
По предварительным прогнозам, в эти дни столицу могут посетить около 100 тысяч туристов. В связи с этим прорабатывается подготовка более 20 гостиниц и наиболее популярных локаций, активно ведутся работы по благоустройству и оформлению улиц города. На мероприятиях будут задействованы около 1500 волонтеров.
Вакцинация от гриппа, масочный режим в больницах
В Казахстане в медицинских, образовательных, социальных организациях в осенне-зимний период усилят меры по гриппу, острым респираторным вирусным инфекциям и коронавирусу. Вводится масочный режим медицинских работников в медицинских организациях. В медучреждениях будут организованы и оборудованы "фильтры" для больных с признаками ОРВИ и гриппа на входе, обеспечен температурный режим.
В сентябре текущего года начнется проведение вакцинации против гриппа.
Вакцинация девочек против ВПЧ
Внедрение вакцинации девочек в возрасте 11 лет против ВПЧ (вирус папилломы человека) планируется в сентябре текущего года. Для вакцинации против ВПЧ будет применяться 4-валентная вакцина "Гардасил", производства компании "Мерк Шарп и Доум" (США), которая сертифицирована Всемирной организацией здравоохранения и доказала свою эффективность и безопасность, отметили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.
Комитет госинспекции труда начнет работу с 1 сентября
Он позволит усилить госконтроль за соблюдением трудового законодательства и защиту трудовых прав работников.
6 августа 2024 года было принято постановление правительства РК о создании при Министерстве труда и социальной защиты населения РК Комитета государственной инспекции труда и его территориальных департаментов. Комитет начинает работу с 1 сентября 2024 года.
Спасатели ОДКБ соберутся в Казахстане на учения "Скала-2024"
Специальные учения со спасательными подразделениями государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности стартуют 6 сентября с соревнований "Казкуткару-2024".
А с 12 по 14 сентября состоится мастер-тренинг по применению беспилотной авиации.
Кроме того, в рамках программы боевой подготовки Вооруженных сил РК в период со 2 по 13 сентября 2024 года на базе учебного полигона "Матыбулак" Жамбылской области планируется проведение оперативно-тактического командно-штабного учения "Айбалта-2024".
Как рассказали в Минобороны, мероприятия боевой подготовки сопряжены с передвижением сил и средств по территории Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, областей Абай и Жетысу.
В указанный период в отдельных районах страны возможно введение ограничительных мер.
С 1 сентября для получения займа или микрокредита нужно согласие супруга
Принято постановление председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка "Об утверждении Правил получения согласия супруга (супруги) на предоставление банковского займа или микрокредита физическому лицу, минимального размера банковского займа или микрокредита, по которому необходимо согласие супруга (супруги) на получение банковского займа или микрокредита физическому лицу".
Постановлением утверждены правила получения согласия супруга (супруги) на предоставление банковского займа или микрокредита. Также утвержден минимальный размер банковского займа или микрокредита, по которому необходимо согласие, в размере тысячекратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.
Постановление вводится в действие с 1 сентября. С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
Какой будет погода в сентябре
В сентябре погода в большинстве областей Казахстана ожидается прохладная и дождливая, лишь в начале сентября на западе страны сохранится погода преимущественно без осадков. Об этом говорится в консультативном прогнозе Казгидромета.
В северной половине страны осадки ожидаются часто в течение месяца, перерывы будут кратковременными в течение 1-3 дней. В отдельные дни по республике прогнозируются сильные дожди с грозами, градом и порывистым ветром. В северной половине страны чаще ожидаются туманы.
В первой декаде сентября температура воздуха ожидается:
- на западе страны ночью в пределах +8+15°С, днем +23+30°С;
- на юго-западе республики ночью +17+25°С, днем +28+35°С, лишь в отдельные дни - небольшое понижение температуры;
- в Актюбинской области ожидается колебание температуры воздуха ночью от +3+10°С до +10+15°С, днем от +17+25 °С до +22+27°С; в Костанайской области ночью от +2+7°С, на почве вероятны заморозки, до +8+13°С, днем от +10+18°С до +17+25°С;
- в северных и в центральных регионах Казахстана похолодает ночью до +2+10°С, но почве возможны заморозки 2°, днем до +8+15°С, в конце декады ожидается небольшое повышение температурного фона;
- на востоке республики ожидается колебание температуры воздуха ночью от +8+16°С до +2+7°С, во второй половине декады вероятны заморозки, днем от +12+23°С до +17+25°С;
- на юге, юго-востоке страны также прогнозируется колебание температуры воздуха днем от +22+30°С до +17+23°С.
Температура воздуха во второй и в третьей декадах сентября на севере, в центре и востоке республики ночью составит +3+8°С, в отдельных районах могут наблюдаться заморозки, днем температура будет колебаться от +12+19°С до +21+26°С.
На западе и в южных регионах страны температура воздуха прогнозируется ночью +7+15°С, во второй половине месяца на поверхности почвы возможны заморозки, днем ожидается колебание температуры воздуха от +25+35°С до +15+23°С.
В третьей декаде сентября в северных, центральных и восточных регионах возможен переход дождя в снег.
31.08.2024, 18:04 95381
В СКО скончался 95-летний ветеран Великой Отечественной войны
Дмитрий Сергеев отправился на фронт в 18 лет
Фото: instagram.com/gaueznurmukhambetov
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Петропавловск. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На 96-м году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Сергеев. Об этом сообщил аким СКО Гауез Нурмухамбетов.
Выражаю соболезнования родным и близким нашего ветерана", - написал аким региона в своем аккаунте в Instagram.
Дмитрий Сергеев отправился на фронт в 18 лет, проходил службу в отдельном ремонтном взводе, был участником 72-й проектно-монтажной группы связистов, командиром отделения. Участвовал в боях на Южном Сахалине и в японской войне. Награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалью "За победу над Японией". После войны более 30 лет трудился на заводах имени Куйбышева и Ленина.
Дмитрий Сергеев - яркая и стойкая личность времени победителей, ставший свидетелем тяжелого периода нашей страны. Жизненный и боевой путь, подвиги ветерана - достойный пример для молодого поколения. Наша обязанность - помнить героев и не забывать их. Вечная память Дмитрию Петровичу", - написал Гауез Нурмухамбетов.
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