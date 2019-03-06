Десятилетие со дня основания Алатауского района празднуют в Алматы

Алматы. 27 октября. Kazakhstan Today - В Алматы празднуют 10-летие со дня основания Алатауского района, передает Kazakhstan Today.





10 лет назад глава государства подписал Указ о создании в Алматы нового Алатауского района. Сегодня это самый быстрорастущий район мегаполиса - за эти годы его население выросло почти на 70% и составляет более 250 тысяч человек. За 10 лет в его развитие вложено 430 млрд тенге, создано свыше 30 тысяч рабочих мест, построено 2,7 млн квадратных метров жилья, открыты 12 школ, столько же медицинских учреждений, а также 98 государственных и частных детских садов, сообщили в пресс-службе акима Алматы.





За 10 лет глава государства посетил Алатауский район 10 раз. Благодаря его постоянной поддержке вновь присоединенный район стал новым центром притяжения для горожан. Сегодня здесь проживает каждый седьмой алматинец. В целях создания комфортной городской среды в этом году откроются еще одна школа на 600 мест и четыре новых детских сада на 880 мест. В ближайшее время будет построена новая больница и две поликлиники", - отметил аким Бауыржан Байбек.









По его словам, Алатауский район также становится новым промышленным центром Алматы. В рамках инициированной президентом страны Программы индустриализации здесь создана специальная Индустриальная зона. Буквально в сентябре были запущены несколько высокотехнологичных заводов с участием японских, российских, китайских и итальянских инвестиций.





Вместе с тем по принципу полицентричности в районе открыты современные культурные и спортивные объекты. Среди них наследие Универсиады - "Алматы Арена", Театр традиционного искусства "Алатау", Мультимедийный центр традиционной музыки, Центр ремесленников, а также новый легкоатлетический стадион, построенный в рамках программы "Рухани жангыру".

















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