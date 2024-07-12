Детей из отданного под снос дома школьников в Алматы хотели переселить в аварийное здание

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Астана. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Качество жизни в городах Казахстана снизилось. Такой вывод можно сделать на основе результатов опросов, проведенных специалистами Института экономических исследований РК. Средняя оценка качества жизни в 2023 году была 4,6 по десятибалльной шкале. Годом ранее этот показатель составлял 4,8 балла. В рейтинге из 25 крупных городов в 17 общая оценка в сравнении с 2022 годом снизилась. Об этом сообщают аналитики - Качество жизни в городах Казахстана снизилось. Такой вывод можно сделать на основе результатов опросов, проведенных специалистами Института экономических исследований РК. Средняя оценка качества жизни в 2023 году была 4,6 по десятибалльной шкале. Годом ранее этот показатель составлял 4,8 балла. В рейтинге из 25 крупных городов в 17 общая оценка в сравнении с 2022 годом снизилась. Об этом сообщают аналитики finprom.kz





Сообщается, что наивысший балл в рейтинге заслужил Туркестан - 5,2 балла из 10. В лидерах оказались также Актау и Степногорск с показателем 5,1 балла. Аутсайдерами рейтинга названы западные города Жанаозен и Актобе. Их оценка - 4,1 балла.









Исследование проводилось по нескольким факторам: экономика и бизнес, развитие человеческих ресурсов, инфраструктура.





По оценкам состояния жилищных условий, дорог, общественной безопасности, экологии все города были разделены на три группы. В зеленой оказались лидеры - Петропавловск, Туркестан, Актау, Степногорск и Тараз. По уровню развитию инфраструктуры они получили относительно высокие баллы. В средней группе с оценками от относительно хороших до критичных - 16 городов. Еще пять крупных населенных пунктов отнесены авторами исследования в красную зону: здесь были получены наиболее критичные оценки качества и чистоты воздуха, воды, городской инфраструктуры. В числе аутсайдеров оказались Алматы, Караганда, Жезказган, Актобе и Талдыкорган.





Хотя в целом по инфраструктурному фактору качества жизни в городах средние оценки в 2023 году были выше, чем в 2022 году, они все также далеки от удовлетворительных. Например, качеству транспортной инфраструктуры в городах респонденты в прошлом году поставили 4,9 балла, что всего на 0,9 больше, чем в 2022 году. Условия проживания были оценены на 5,6 балла из 10. Более высокими на фоне этих категорий выглядят оценки по безопасности в городах (6,8 балла), экологии (6,8 балла), комфортности проживания (6,9 балла).





Кроме проблем с износом инженерной инфраструктуры в теплоэнергетике, водоснабжении и канализации, казахстанские СМИ с регулярной периодичностью публикуют материалы о низком качестве дорог и уличного освещения. Гораздо менее капиталоемкий, чем ремонт ТЭЦ, вопрос стабильной работы фонарей на улицах, по мнению казахстанцев, тоже серьезно влияет на качество их жизни и безопасность. Жалобы в публичном пространстве раздаются со стороны жителей как сел, так и крупных городов - Алматы, Караганды, Усть-Каменогорска. В областном центре ВКО такие обращения еще и затрагивают антикоррупционную риторику.





Сами чиновники тоже низко оценивают общий уровень обеспеченности населенных пунктов страны инфраструктурой дорожного освещения. По данным Миннацэкономики РК, в прошлом году по новой системе региональных стандартов (СРС) этот показатель составлял только 44,8%. Низкий уровень обеспеченности также отмечен в таких категориях как централизованное теплоснабжение (48,2%) и водоотведение (50,7%).





На заседаниях правительства представители Министерства промышленности и строительства РК отчитались о выделении в 2024 году 128 млрд тенге на развитие системы теплоснабжения и 218 млрд тенге на решение вопросов по водоснабжению населенных пунктов.





По итогам прошлого года субъективная оценка казахстанцев об удовлетворенности ситуацией в месте своего проживания была не совсем однозначной. Выборочные обследования, проводимые специалистами Бюро национальной статистики АСПиР РК, изучали мнения казахстанцев по трем факторам - качеству питьевой воды, воздуха и чистоты на территории населенного пункта.





Согласно результатам опросов, меньше половины респондентов остались довольны этими аспектами. Например, по "водной" теме, которая уже стала постоянной в информационной повестке дня, 46,2% казахстанцев лишь частично удовлетворены тем, как коммунальщики решают проблемы с обеспечением водой и ее качеством. Категорически недовольными оказались 10,5% опрошенных. Довольных было 42,9%.



