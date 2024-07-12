Детей из отданного под снос дома школьников в Алматы хотели переселить в аварийное здание
Фото: скрин с видео КТК
Алматы. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Общественники выяснили, что на время сноса и строительства нового дома школьников в Алматы детей хотели перевести в здание филиала на Гоголя - Шарипова, которое было признано аварийным еще 2 года назад.
Здание за нашими спинами, на первой фотографии - бывший дом школьников, еще раньше - школа №16. Два года назад оно признано аварийным. Было законсервировано и готовилось к сносу. На прошлой неделе с удивлением обнаружили, что сюда экстренно переселяют ДШ с Байзакова - Джамбула. Посетив здание в выходные, мы с ужасом увидели, куда собирались временно переселять детей и кружки", - написала в Facebook общественница Елена Дзвоник.
На днях в здании провели выездное совещание общественники, представители акимата Алмалинского района и руководства дома школьников. Только после этого решение удалось отменить.
Мы все понимаем, что детей пускать, пусть и на полгода, в эту развалину нельзя ни при каких обстоятельствах. Поэтому остается единственный вариант - искать временное пристанище детям на свободных площадях района", - написала Елена.
По ее словам, во всей этой истории поражает:
- Молниеносность, с которой принято решение о строительстве нового ДШ и сносе старого на Байзакова - Джамбула.
- Отсутствие реакции со стороны управления образования города Алматы, которых тоже приглашали на встречу.
- Отсутствие у застройщика проекта нового ДШ на сегодняшний день.
- Нежелание создать наблюдательный совет за строительством и запрет застройщика на допуск наблюдателей на строительный участок.
Журналист Руслан Бахтигареев попытался найти сведения о застройщике, который "в рамках социальной ответственности бизнеса" решил построить новый ДШ № 2 на месте якобы устаревшего.
Поиск по базам данных, в том числе и комитета госдоходов, никакой информации о ТОО "Svoi Dom" не дал. В акимате Алмалинского района нам сообщили, что речь идет о компании Svoy dom. На ее официальном сайте указано, что это супермаркет недвижимости, занимающийся реализацией жилого имущества", - написал журналист.
Он также интересуется, почему управление образования отдало щедрому инвестору не аварийное и списанное здание под снос, а головное здание ДШ, в котором были проведены и капитальный ремонт и сейсмоусиление?
По словам Бахтигареева, представитель инвестора, отказавшийся назвать свою фамилию, рассказал, что все вопросы по строительству дома школьников инвестор в акимате решает непосредственно с заместителем акима Алматы Аскаром Амриным. И именно замакима настаивал на скорейшем подписании четырехстороннего соглашения о сносе дома школьников между акиматом, управлением образования, администрацией образовательного учреждения и инвестором/застройщиком. Причем в соглашении не оказалось районного акимата, хотя все это происходит на его территории.
Если бы общественность не подняла шум, то детей так бы и перевели со спокойной совестью в аварийное здание, прекрасно понимая все риски, которые есть в таком сейсмоопасном регионе, как Алматы? Ну и, наконец, пятый вопрос, который очень сильно волнует всех: если инвестора так тщательно скрывают, если управление образования игнорирует сигналы и жалобы родительской общественности, если акимат дает разрешение на экстренный снос, хотя у инвестора нет утвержденного проекта, если учесть, что Жылкыбаева уже не руководитель управления образования, то где гарантии того, что на месте сносимого дома школьников будет построен новый и что он не потеряет ни пяди своей земли? А главное, с кого потом спрашивать, если все это окажется сплошной профанацией?" - поинтересовался журналист.
Напомним, в Алматы сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Общественники потребовали создать официальный наблюдательный совет за ходом строительства.