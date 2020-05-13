Дети из Казахстана стали призерами международного онлайн конкурса "Песни Победы"

Лондон. 12 мая. Kazakhstan Today - Десять детей из Казахстана приняли участие в музыкальном онлайн-конкурсе "Песни Победы" и стали его призерами, передает Kazakhstan Today.

Конкурс "Песни Победы" организован Советом русскоговорящего сообщества Великобритании и Северной Ирландии при поддержке посольства РФ, представительства Россотрудничества в Великобритании и международной академии "Музыка Нова".

В рамках конкурса выступили более 60 участников из 17 стран мира, в том числе из Казахстана. Сегодня компетентное жюри подвело итоги конкурса и огласило имена призеров.

Среди участников были представители России, Великобритании, Греции, Израиля, Украины, Беларуси, Португалии, Латвии, Германии, Финляндии, Кипра, Сербии, Эстонии и Новой Зеландии.

Казахстан в номинации "Соло I" (дети 6-8 лет) представили Роберт Пугачев, Азалия Адылова и Аля Куватова. В номинации "Соло II" (дети 9-11 лет) - Артур Ким, Эля Куватова и Бахром Оскаров. В номинации "Соло III" (12-15 лет), помимо участников из Израиля, Великобритании, Греции и Украины, выступила Акерке Абдикадыркызы из Казахстана. Также с авторской песней "Герой" в номинации "Соло IV" (16+) выступила Рашида Жогова. В номинации "Дуэт III" (12-15 лет) участвовали София и Таисия Барановские из Казахстана.





В рамках конкурса слушательская аудитория могла оценить наиболее понравившиеся выступления на YouTube канале https://www.youtube.com/channel/UCWJTaB25F8tlyu_RMK2026w

Финал конкурса состоялся 8-10 мая, а сегодня проведено оглашение результатов.

Как сообщили организаторы, участники конкурса будут награждены памятными дипломами, а победители получат возможность участия в концертных онлайн-программах, посвященных знаменательной дате, а также в международном концерте победителей конкурса "Песни Победы" в представительстве Россотрудничества в Лондоне (о датах будет сообщено дополнительно). Видеозаписи участников проекта будут размещаться на ресурсах Совета русскоговорящего сообщества Великобритании, представительства Россотрудничества в Великобритании, Академии "Музыка Нова", новостном портале компании АОК Productions, Russian Beat Ltd. и генерального медиа-партнера проекта MatryoshkaRadioLondon.

По итогам конкурса Гран-при получил Артур Ким из Казахстана. В номинации "Соло I" (дети 6-8 лет) второе место получил Роберт Пугачев, третье - Азалия Адылова и Аля Куватова. Эля Куватова и Бахром Оскаров заняли второе место в номинации "Соло II" (дети 9-11 лет). В номинации "Соло III" (12-15 лет) также второе место досталось Акерке Абдикадыркызы, а в номинации "Соло IV" (16+) - Рашиде Жоговой. Дуэт Софии и Таисии Барановских также занял второе место.





От всего сердца благодарим вас за участие, за то, что поделились своим талантом, за ваше время и труд, потраченные на подготовку к конкурсу! Мы очень рады, что в проекте участвуют юные таланты и мастера сцены. Любой конкурс - это новые знакомства, планы и совершенствование мастерства. Независимо от того, в какой части света мы находимся, нас объединяет любовь к Родине и творчеству. Желаем всем благополучия, здоровья и мирного неба над головой", - сказала художественный руководитель проекта и попечитель Совета русскоговорящего сообщества Великобритании и Северной Ирландии Евгения Терентьева.

Конкурсантов оценивали:

Евгения Терентьева (Россия/Великобритания) - певица, пианистка, композитор, педагог. Лауреат международных конкурсов, а также "Королевской Награды" от Британского Совета (Великобритания) и "Большой Золотой Медали" имени Франца Кафки (Чехия). Попечитель Совета русскоговорящего сообщества Великобритании. Основатель и директор академии "Музыка Нова" и международного конкурса "Звезды Альбиона".

Ольга Балаклеец (Великобритания) - президент EnsembleProductions, почетный член Совета русскоговорящего сообщества Великобритании, пианистка, организатор международных культурных проектов и акций, в том числе по продвижению российской культуры за рубежом, обладатель специальной медали президента Медведева, медали Пушкина, утвержденной указом президента Путина.

Наталья Скапец (Беларусь) - продюсер, композитор, педагог по вокалу, магистр педагогики, основатель и директор образовательно-продюссерского центра и международного фестиваля "Зорныя Кветкi".

Ася Компаниец (Россия) - заслуженная артистка Республики Дагестан, заслуженная артистка Республики Ингушетия, награждена медалями. Лучший работник культуры Ростовской области. Является художественным руководителем Народного вокального эстрадного ансамбля "Успех" Дворца культуры Ростовского государственного университета путей сообщения и Концертного ансамбля "Успех" Окружного Дома офицеров Южного военного округа" Минобороны России.

Ольга Гелфанд (Израиль) - пианистка, продюсер, организатор и член жюри международных концертных проектов и фестивалей, председатель Объединения "Москва" (Израиль), член Координационного совета русскоязычных соотечественников Израиля.

Сипан Ола (Великобритания/Армения) - дирижер, тенор, директор Ассоциации культуры и хора "Клинген", популяризатор творчества известного армянского фольклориста и композитора Комитаса.

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