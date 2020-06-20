Димаш Кудайберген заключил контракт с американским лейблом

Димаш - талантливый певец, который только начинает завоевывать признание в Соединенных Штатах. У него огромные возможности расширить свою и без того успешную карьеру, и он станет активом для мировых брендов, стремящихся установить связь со своими последователями", - процитировал Димаш управляющего партнера IPZ Роберта Зито в своем Instagram.
Напомним, в начале мая Димаш Кудайберген выпустил клип на песню Across Еndless Dimensions.
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