Димаш Кудайберген заключил контракт с американским лейблом

Нур-Султан. 19 июня. Kazakhstan Today - 26-летний казахстанский певец, композитор и мультиинструменталист Димаш Кудайберген подписал контракт с IPZ, Kudaibergen и IPZ, передает Kazakhstan Today.

Димаш - талантливый певец, который только начинает завоевывать признание в Соединенных Штатах. У него огромные возможности расширить свою и без того успешную карьеру, и он станет активом для мировых брендов, стремящихся установить связь со своими последователями", - процитировал Димаш управляющего партнера IPZ Роберта Зито в своем Instagram .

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