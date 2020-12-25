Алматы. 24 декабря. Kazakhstan Today - 26-летний директор финансовой пирамиды скрылся с 4 миллиардами тенге вкладчиков, передает Kazakhstan Today.

Около 4 тысяч человек обратились за помощью в органы правопорядка с жалобой на инвестиционную компанию. Вкладчикам обещали высокие доходы. Вместо этого директор компании забрал крупную сумму и скрылся, сообщает Первый канал " Евразия ".

В эту финансовую организацию вложили свои деньги тысячи казахстанцев по всей стране. Речь идет, как минимум, о 4-х млрд тенге. Вкладчики сумели добиться встречи с правоохранительными органами и надеются вернуть свои вложения", - говорится в сюжете.

Высокие доходы - до 8% прибыли в месяц - обещали доверчивым вкладчикам в инвестиционной компании QI-Trade Kazakhstan. Около 4-х тысяч человек понесли в финансовую организацию свои сбережения. Люди стесняются показывать свои лица и представляться, но делятся тем, как попали в сети мошенников.

Меня убедила вложить деньги знакомая, она - бывший адвокат. У этой компании были все необходимые документы. Я сняла со счета 14 млн тенге, которые мы собирали на квартиру. У меня пятеро детей. Муж и другие родственники не знают, что этих денег сейчас нет", - говорит одна из пострадавших.

По данным телеканала, генеральный директор компании QI-Trade - 26-летний Нурлан Сагынбаев. На его личной странице в социальных сетях перед пользователями предстает успешный молодой человек, и никого не смущает его молодой возраст. Но ему хочется верить, глядя на пачки денег на столе.

Есть люди, которые вложили свыше 200 млн тенге. Пострадавшие написали коллективное заявление в полицию. Директор компании объявлен в розыск.

Прокуратура занимается расследованием и выяснением всех обстоятельств. Между тем, по официальным данным, компаний, подобных QI-Trade, в Казахстане действует до 300. Всех их обещают как следует проверить.

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