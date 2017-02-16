Алматы. 16 февраля. Kazakhstan Today - Директор зоопарка Алматы Ержан Еркинбаев оригинально ответил на многочисленные поступающие к нему "деловые" предложения, передает корреспондент агентства.

"Друзья! Мне не нужны киоски, донерные, сладкая вата, мороженое, кофе-мобили, батуты, бургерные ни на Медео, ни на зоопарк, ни в аренду, ни за откат, ни за долю - никак, не нужны! Классные талантливые верные братишки, которых надо взять на работу, которые "не подведут, вот увидишь" мне тоже не нужны, своих хватает. Тендеры, земли, разрешения, техусловия, согласования и прочие вопросы в акимате я не решаю! И я - не начальник ГАИ!" - написал директор учреждения в Instagram.

Еркинбаев был назначен директором зоопарка Алматы в конце декабря 2016 года. По сообщению пресс-службы акима города, Еркинбаев в 2002 году окончил Казахскую государственную юридическую академию в Алматы, а в 2005 году завершил обучение на факультете "Финансы и кредит" в Алматинском экономическом университете по специальности "банковское дело".

В период с 2005 по 2007 год Еркинбаев работал в должности директора отдела по развитию проектов компании "Capital Partners", а в 2007 году стал управляющим директором и принял на себя общее руководство деятельностью группы компаний "Capital Partners", а также был назначен на должность руководителя департамента международных проектов в сфере образования.

В 2009 году Еркинбаев был назначен генеральным директором горнолыжного курорта "Шымбулак". В 2013 году руководством города было принято решение о передаче в доверительное управление под началом Ержана Еркинбаева высокогорного спорткомплекса "Медеу".

Напомним, в ноябре 2016 года директор зоопарка Алматы Канат Каримов написал заявление об уходе с поста. "Ситуация в информационном пространстве вокруг зоопарка вышла за рамки и переросла в личное восприятие меня как руководителя предприятия. Что бы я ни сделал, из-за гибели животных, которая неизбежна, будет ажиотаж", - заявил тогда Каримов в интервью журналистам.

В 2016 году стало известно о гибели трех животных в зоопарке Алматы. В частности, 11 октября умерла шестилетняя самка гепарда. Как сообщили в пресс-службе зоопарка, животное болело в течение 3 лет. 5 октября в зоопарке внезапно умер двухлетний жираф Мелман. Медэкспертиза подтвердила, что животное было отравлено.

8 мая в Алматинском зоопарке скончалась тигрица Куралай. Ранее главный врач Московского зоопарка Михаил Альшинецкий, осмотрев Куралай и изучив ее анализы и рентгеновские снимки, посоветовал усыпить животное. "Исходя из полученной информации и визуального осмотра, я сделал однозначный вывод: животное испытывает сильные страдания. У тигрицы пролежни, на них обнажены тазовые кости, она чудовищно истощена, практически не двигается, на момент, когда я был возле ее клетки, еда в мисках была не тронута. Я считаю, что в этой ситуации единственно правильным выходом будет эвтаназия (усыпление). Тигрица находится в таком состоянии, что спасти ее, к сожалению, невозможно", - отметил Альшинецкий.

Ранее также стало известно о том, что в Алматинском зоопарке из-за ненадлежащих условий содержания в 2008-2014 годах погибли шесть снежных барсов. Причиной смерти всех шести животных стала двусторонняя пневмония.

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