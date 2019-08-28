Директора Дома ребенка в Рудном уволили

Рудный. 27 августа. Kazakhstan Today - Директора Дома ребенка в городе Рудном Костанайской области уволили после проверки, передает Kazakhstan Today.

Для изучения и рассмотрения нарушений создана специальная комиссия при управлении здравоохранения области.

В ходе проверки комиссии выявили, что все нарушения, озвученные экспертной группой, устранены в полном объеме.

"В результате за ослабление контроля было решено привлечь руководителя управления здравоохранения области Дудника В.Ю. к дисциплинарной ответственности в виде выговора, а директора Рудненского Дома ребенка Гилязутдинову Р.К. - освободить от занимаемой должности", - сообщили в пресс-службе партии Nur Otan.

Детей перевезли в Дом ребенка Костаная. Управлениям образования, здравоохранения, координации занятости и социальных программ поручено провести соответствующие проверки в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Как сообщила в Facebook уполномоченный по правам ребенка Аружан Саин, ситуация в рудненском Доме ребенка – это еще одно подтверждение того, что учреждения, где находятся дети, оставшиеся без попечения родителей, должны быть под постоянным надзором не только госорганов, но и общественных организаций.

Прошу подключиться к ситуации департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области КККиБТиУ МЗ РК, департамент по контролю в сфере образования Костанайской области, Комитет по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, представителей Дом Мамы – Ана Yйi со стороны НПО, Комитет по охране прав детей Министерства образования и науки РК. Защиту прав детей, оставшихся без попечения родителей, развитие семейных форм воспитания детей, где дети будут более защищены, чем в закрытых учреждениях, соблюдение рекомендаций международных организаций надо ставить на системный, приоритетный уровень защиты прав граждан Казахстана. Я надеюсь, что нам удастся это сделать в ближайшее время", – отметила Аружан Саин.

Всего в Домах ребенка в РК находятся 300 детей.

В Instagram первый заместитель председателя партии "Nur Otan" Бауыржан Байбек сообщил, что в результате рабочих поездок Советом по защите прав детей при партии "Nur Otan" проведен анализ деятельности всех домов ребенка. Выявлен ряд системных проблем. Для их решения фракцией партии "Nur Otan" будут приняты соответствующие меры законодательного характера. "Переговорил с акимом Костанайской области А. Мухамбетовым. Будут приняты самые жесткие меры", - отметил Бауыржан Байбек.

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