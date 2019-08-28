В рудненском Доме ребенка детей содержали в антисанитарных условиях и называли их по номерам

Костанай. 27 августа. Kazakhstan Today - Воспитанники Дома ребенка в Рудном жили в антисанитарных условиях, и персонал вместо имен называл их исключительно по номерам, передает Kazakhstan Today.

Члены экспертной группы Республиканского совета по защите детей при партии Nur Otan посетили спецучреждение с внезапной проверкой. Эксперты остались шокированы увиденным. У малышей из паллиативной группы пролежни, их не выносят на улицу. Дети содержатся в антисанитарных условиях. На многих нет одежды, а зовут их исключительно по номерам, сообщил телеканал " Астана ".

У одного ребенка с гидроцефалией были пролежни, один лежал в своих рвотных массах. При нас ребенка называли не по имени, а по номеру. Все эти вещи свидетельствуют об отношении к деткам, которые не могут постоять за себя", - прокомментировала зампредседателя Республиканского совета по защите прав детей при партии Nur Otan Динара Закиева.

По информации телеканала, в специализированные Дома ребенка ежегодно попадает около 1,5 тыс. детей. Это сироты и отказники в возрасте до 4 лет с различными патологиями в здоровье. Рудненское учреждение - одно из двух десятков подобных спецучреждений в стране. И одно из многих, где нет ставки врача-реабилитолога, хотя треть воспитанников - это инвалиды.

Около 30% деток нуждаются в реабилитации. Как известно, чем раньше проходит реабилитация, тем больших результатов можно достичь, поставить деток на ноги, улучшить качество их жизни. Поэтому мы считаем, что в каждом доме ребенка должен быть такой врач", - добавила Закиева.

Что касается Рудненского Дома ребенка, после замечаний Совета по защите прав детей акимат Костанайской области обязался перевезти малышей в учреждение в Костанае.

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