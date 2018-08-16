Для школьников Алматы введут единые стандарты по здоровому рациону питания

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Для школьников Алматы введут единые стандарты по здоровому рациону питания16.08.2018
Общество  15:51

Алматы. 16 августа. Kazakhstan Today - В Алматы вводят единые стандарты по здоровому рациону питания для школьников, передает Kazakhstan Today.

"С этого учебного года внедряются единые стандарты по здоровому рациону питания для школьников", - сказала на брифинге руководитель департамента охраны общественного здоровья Алматы Айзат Молдагасимова.


Она отметила, что совместно со специалистами Казахской академии питания и Национальным центром здоровья было разработано меню.


При его разработке были учтены продолжительность пребывания в школе и возраст ребенка.

"Всего предусмотрено три возрастных категории: от 7 до 10 лет (840 ккал в день), от 11 до 14 лет (951 ккал) и от 15 до 18 лет (1020 ккал). Стоимость обеда при этом не изменится", - пояснила она.
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