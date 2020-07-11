Для снижения коррупции и обеспечения комфортных условий в железнодорожной отрасли действует проектный офис "Адал жол"

Алматы. 10 июля. Kazakhstan Today - В АО "НК "КТЖ" действует совместный с Агентством по противодействию коррупции проектный офис "Адал жол", нацеленный на минимизацию коррупционных рисков и обеспечение комфортных условий в сфере железнодорожных пассажирских и грузовых перевозок, сообщили в Антикоррупционном ведомстве, передает Kazakhstan Today.

При изучении проектным офисом поступающих проблемных вопросов граждан в сфере железнодорожного транспорта выявлено отсутствие доступности приобретения льготных железнодорожных билетов в режиме онлайн для лиц всех групп инвалидности. Гражданам с ограниченными возможностями при каждой покупке билетов приходилось ехать на вокзал для подтверждения инвалидности, что, в свою очередь, вызывало дополнительные неудобства и затраты, связанные с передвижением по городу", - сообщили в ведомстве.

Проектным офисом "Адал жол" инициировано решение вышеуказанного вопроса путем интеграции баз данных совместно с Министерством труда и социальной защиты населения и АО "НК "КТЖ".

В результате с 26 июня текущего года на сайте АО "НК "КТЖ" действует услуга по онлайн-продаже билетов для лиц с ограниченными возможностями.

Для приобретения билета в режиме онлайн необходимо разово подтвердить инвалидность и получить электронную дисконт-карту "Мейірім" в кассах АО "Пассажирские перевозки", используя которую пассажирам доступна возможность онлайн-покупки льготных билетов, не выходя из дома, на сайте bilet.railways.kz.

При себе обязательно нужно иметь документы, удостоверяющие личность и подтверждающие инвалидность.

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