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Для строительства Каздрамтеатра в Астане изымут 47 земельных участков

14.03.2019, 15:15 7237
Для строительства Каздрамтеатра в Астане изымут 47 земельных участков
Астана. 14 марта. Kazakhstan Today - В Астане построят новое здание Казахского драматического театра, передает Kazakhstan Today.
 
Театр будет построен в Алматинском районе Астаны (улицы № 23-15), между улицами Байтурсынова и Нажимеденова. Под строительство планируют изъять 47 земельных участков.
 

С 18 июня 2019 года до 18 июня 2020 года планируют изъять для государственных нужд 47 земельных участков, в том числе путем выкупа, общей площадью 6 гектаров", - сообщает Елорда Инфо

 
Участки будут изыматься согласно прилагаемой схеме и приложению, предоставленным корпоративному фонду "Компания по строительству объектов" для проведения обследования, изыскательских и проектных работ здания Казахского драматического театра. Собственники и землепользователи в течение трех рабочих дней после опубликования постановления акимата Астаны в СМИ получат письменное уведомление о предстоящем принудительном отчуждении земельных участков и иного недвижимого имущества для государственных нужд.
 
Земли будут отчуждаться в соответствии со статьей 84 Земельного кодекса РК от 20 июня 2003 года, статьей 37 закона РК от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", статьей 9 закона РК от 21 июля 2007 года "О статусе столицы Республики Казахстан", статьей 63 закона РК от 1 марта 2011 года "О государственном имуществе", в целях реализации генерального плана Астаны, утвержденного постановлением правительства РК от 15 августа 2001 года №1064.
 
Финансирование и ответственность за исполнение постановления возложено на Управление строительства и жилищной политики Астаны.
 
Собственники и землепользователи в течение одного месяца с момента получения уведомления о предстоящем принудительном отчуждении земельных участков вправе инициировать согласительные процедуры путем подачи соответствующего обращения в акимат Астаны. Контроль за исполнением постановления возложен заместителя акима Астаны Аскара Амрина.
 

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