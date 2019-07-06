До 42 градусов жары ожидается завтра в Кызылординской области

Алматы. 5 июля. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Кызылординской и Костанайской областях, передает области Kazakhstan Today.
По прогнозу синоптиков, днем 6 июля в Кызылординской области ожидается сильная жара 42 градуса. Вероятность шторма составляет 95-100%.
В Костанайской области ожидаются местами гроза, шквал, град, ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%.
Ранее синоптики рассказали о погоде на выходные и праздничные дни.
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