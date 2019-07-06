До 42 градусов жары ожидается завтра в Кызылординской области

"Сегодня, в День столицы, мы принимаем первую партию автобусов в количестве 31 единицы, собранных на заводе отечественного производителя ТОО "СарыАркаАвтоПром". Еще 13 автобусов прибудет в Кокшетау в начале ноября текущего года".