Синоптики рассказали о погоде на выходные и праздничные дни

Нур-Султан. 5 июля. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в выходные и праздничные дни - 6-8 июля 2019 года, передает Kazakhstan Today.

"Произошла перестройка тропосферных потоков с меридиональных на широтные, и на Казахстан начали поступать воздушные массы с Атлантики. На северные области республики в выходные и праздничные дни будут оказывать влияние атмосферные фронты, связанные с циклонами, перемещающимися через северные районы Европейской части России и Западную Сибирь. С ними местами ожидаются кратковременные дожди с грозами, при грозах шквалистое усиление ветра и возможен град", - сообщает РГП "Казгидромет".

На южные области смещаются воздушные массы с центральных районов Атлантики, где сейчас господствует Азорский антициклон. А с антициклоном, как известно, в летнее время связана жаркая и сухая погода. Поэтому в южной половине Казахстана ожидается температура воздуха выше средних многолетних значений на 1-3 градуса по Цельсию, а кратковременные дожди возможны преимущественно в горных районах.

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