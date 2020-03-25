До 67 человек возросло количество заболевших коронавирусом в Казахстане

Нур-Султан. 24 марта. Kazakhstan Today - Стало известно еще об одном заболевшем коронавирусной инфекцией в Алматы, передает Kazakhstan Today.

На 10.40 24 марта 2020 года в Казахстане (в Алматы) зарегистрирован еще один случая заражения коронавирусной инфекцией", - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Таким образом, на сегодняшний день в стране подтверждено 67 случаев регистрации коронавируса. Из них в Нур-Султане - 34 случая, в Алматы - 29 случаев, в Караганде - 2 случая, в Алматинской и Актюбинской областях - по одному случаю.

По информации Минздрава, на сегодняшний день в мире зарегистрировано 381 287 (+37 723 за сутки) инфицированных. Погибших 16 563 (+1824) человека, выздоровевших 100 484 (+3140) человека.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией.

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