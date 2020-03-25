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До 67 человек возросло количество заболевших коронавирусом в Казахстане

24.03.2020, 10:45 12745
До 67 человек возросло количество заболевших коронавирусом в Казахстане
Нур-Султан. 24 марта. Kazakhstan Today - Стало известно еще об одном заболевшем коронавирусной инфекцией в Алматы, передает Kazakhstan Today.
 

На 10.40 24 марта 2020 года в Казахстане (в Алматы) зарегистрирован еще один случая заражения коронавирусной инфекцией", - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

 
Таким образом, на сегодняшний день в стране подтверждено 67 случаев регистрации коронавируса. Из них в Нур-Султане - 34 случая, в Алматы - 29 случаев, в Караганде - 2 случая, в Алматинской и Актюбинской областях - по одному случаю.
 
По информации Минздрава, на сегодняшний день в мире зарегистрировано 381 287 (+37 723 за сутки) инфицированных. Погибших 16 563 (+1824) человека, выздоровевших 100 484 (+3140) человека.
 
Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией.
 
Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения. Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств. 
 
 

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