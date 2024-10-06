Дополнительные авиарейсы запустят из Астаны в Кызылорду

В 2023-м в такие учреждения было направлено около 1,3 тысячи малышей в возрасте до 4 лет

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Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в прошлом году на 8,5% выросла численность детей, поступивших в дома ребенка, сообщает - В Казахстане в прошлом году на 8,5% выросла численность детей, поступивших в дома ребенка, сообщает Finprom





В 2023-м году в такие учреждения было направлено около 1,3 тысячи малышей в возрасте до 4 лет. Это рекордная годовая численность поступивших за последние несколько лет. Важно, что лишь 546 маленьких казахстанцев, которых направили в такие специализированные учреждения, были признаны оставшимися без попечения родителей. Отцы и матери остальных детей не были лишены родительских прав", - говорится в материале.





Авторы отмечают: речь идет только о так называемых домах малюток, где воспитанники живут до 3-4 лет или пока их не усыновят.





После наступления предельного возраста детей переводят в другие учреждения - детские дома, интернаты или специальные медучреждения. Исходя из данных о численности детей, находящихся в домах ребенка на конец года, можно сделать вывод, что средняя численность воспитанников изменилась незначительно", - пишет агентство.





Finprom





Общая численность маленьких казахстанцев всех возрастов, которые остались без попечения родителей, за последние несколько лет сократилась на 11,8%. В то же время доля усыновленных и взятых под опеку или патронат за эти годы выросла с 81% до 82,6%. Численность детей, живущих в различных интернатных государственных учреждениях, сократилась с 4,6 тыс. до 3,8 тыс. человек.





При этом Казахстан продолжает политику деинституционализации детских домов. За последние три года их количество сократилось на 21.





Ведомство намерено добиться перехода к системе усыновления как основной форме социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей. Закрыть все детские дома и дать каждому ребенку возможность расти в семье.





Для этого разработана стратегия по переходу к модели профессиональных родителей - людей, которые прошли отбор и обучение. За свою работу профессиональные мамы и папы будут получать зарплату, а также пособие на содержание ребенка. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в мажилис больше года назад, но до сих пор не получил одобрения", - пишут авторы.





Finprom





Они подчеркивают, что предложение о создании института профессиональных приемных семей в Казахстане основано на успешном международном опыте. Во многих развитых странах такие инициативы внедрены много лет назад и показали хорошие результаты.





К примеру, в Японии больше половины воспитанников детских домов и приютов - социальные сироты, то есть их родители живы, но лишены прав. Численность воспитанников интернатных учреждений - более 40 тыс., из них 60% попали туда по требованию органов опеки из-за жестокого обращения со стороны родителей. Ещё 30% воспитанников приводят в детские дома сами родители, которые не могут содержать ребенка. Практика усыновления в этой стране развита не очень хорошо: лишь 15% детей, оставшихся без попечения родителей, попадают в новые семьи. Исключительный факт: на одного воспитателя в японском детском доме приходятся всего два ребенка.





В США действует система, к которой хочет прийти Казахстан: нет как таковых детских домов с длительным периодом проживания. Есть Центры пребывания, в которых дети, оставшиеся без попечения родителей, живут некоторое время, пока им не найдут новую приёмную семью. Нередко это как раз профессиональные приемные семьи, которые в США называют "фостерными" (от англ. foster - воспитывать, ухаживать). В международных СМИ пишут и о минусах такой системы: приемные родители могут отказаться от ребенка, нередко до совершеннолетия ребенок может сменить несколько семей. Частичную альтернативу детским домам составляют малокомплектные дома по типу детских деревень", - говорится в информации.





Опыт детских деревень SOS также широко распространен в Германии. Несколько детей живут в отдельном доме с "профессиональной" мамой, получающей зарплату за воспитание и уход за ними. Также в Германии развита поддержка детей, оставшихся без попечения родителей, за счет частных фондов, и существуют приюты, где такие дети живут, пока им не найдут новую семью.





Израиль славится тем, что в этой стране нет детских домов, но есть очередь на усыновление детей, оставшихся без попечения родителей. Если такого ребенка не забирают в свою семью родственники, опека находит ему приемную семью. Требования к новым родителям очень строгие, проверка документов усыновителей длится от шести месяцев до года. Случаи вторичного сиротства, когда усыновленного ребенка возвращают, единичны", - приводит примеры агентство.



