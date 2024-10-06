05.10.2024, 13:10 25101
Дополнительные авиарейсы запустят из Астаны в Кызылорду
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская авиакомпания QAZAQ AIR с 10 октября запускает дополнительные рейсы из Астаны в Кызылорду, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Теперь полеты будут выполняться с частотой 5 раз в неделю на воздушном судне канадского производства De-Havilland Dash 8-Q400 новой генерации", - проинформировали в пресс-службе.
В частности, рейсы планируются по вторникам, пятницам и воскресеньям:
- IQ 425 Астана (17.15) - Кызылорда (19.10);
- IQ 426 Кызылорда (19.40) - Астана (21.20).
По понедельникам:
- IQ 425 Астана (18.00) - Кызылорда (20.00);
- IQ 426 Кызылорда (20.40) - Астана (22.30).
По четвергам:
- IQ 425 Астана (13.30) - Кызылорда (15.40);
- IQ 426 Кызылорда (16.10) - Астана (18.05).
Расширение маршрутов по внутренним направлениям поможет укрепить связи между регионами, способствуя экономическому развитию и улучшению доступности авиаперевозок для пассажиров. Безопасность и комфорт пассажиров остаются нашими основными приоритетами", - добавили в авиакомпании.
Ранее сообщалось, в Казахстане намерены штрафовать руководителей авиакомпаний за задержки рейсов.
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05.10.2024, 09:52 32686
День учителя отмечают в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 5 октября, в Республике Казахстан отмечают день учителя, передает корреспондент агентства.
Празднование этой даты синхронизировано со Всемирным днем учителей. Этот праздник объединяет представителей самой благородной, ответственной и важнейшей профессии", - сообщили в Министерстве просвещения Республики Казахстан.
По данным ведомства, в стране трудятся около 600 тысяч педагогов во всех организациях образования. Из них 399 247 педагогов преподают в школах, 41 155 - в организациях технического и профессионального образования. В дошкольных учреждениях работают 100 566 воспитателей.
Также сегодня казахстанских педагогов с профессиональным праздником поздравил министр просвещения РК Гани Бейсембаев.
Учитель - это не просто профессия, это призвание, которое наполнено глубоким духовным содержанием, просветительской миссией. Во все времена просветителями считались выдающиеся личности, которые ведут общество к прогрессу. Этот термин с точностью выражает истинную суть великого труда педагога. Потому что современный мир строится на знаниях, а свет знаний несете именно вы - учителя", - заявил министр.
Он также напомнил, что в этом году Закон РК "О статусе педагога" отмечает свое пятилетие.
За это время заработная плата педагогов увеличилась в два раза, созданы условия для того, чтобы педагоги посвящали себя призванию, и были избавлены от несвойственных функций и излишней отчетности, сокращена учебная нагрузка, установлены новые стимулы и возможности. Растет зарплата педагогов детских садов и педагогов привлеченных с производства в колледжи", - добавил глава ведомства.
Напомним, в прошлом году в Казахстане была утверждена дата празднования Дня учителя.
04.10.2024, 17:39 62066
Женщины в микробизнесе: в ЕБРР подвели итоги масштабного проекта
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Европейский банк реконструкции и развития подвел итоги масштабного проекта "Женщины в микробизнесе", реализованного при поддержке правительства Казахсатна, сообщает пресс-служба банка.
Целью проекта было помочь участницам выйти на новый уровень развития. Основываясь на уже достигнутых результатах, мы верим, что многие из них смогут трансформировать свой бизнес в малые и даже средние предприятия и тем самым способствовать экономическому росту страны", - заявила руководитель программы развития МСБ ЕБРР в Казахстане Алма Касымова.
По данным банка, благодаря участию в проекте, казахстанские предпринимательницы достигли значительных успехов:
- рост доходов: 43% участниц увеличили выручку на 10-30%, а 42% повысили средний чек на 30%;
- расширение бизнеса: 38% предпринимательниц сообщили об увеличении прибыли до 30%, а 35% расширили штат сотрудников;
- развитие стратегии: 79% участниц разработали долгосрочные стратегии развития своих бизнесов.
В течение пяти месяцев за время проекта 6241 женщина-предпринимательница из Казахстана получили знания и навыки, необходимые для развития своего бизнеса. Это инициатива была создана специально для предпринимательниц из сегмента микробизнеса, которые имеют высокий потенциал роста и при этом сталкиваются с разными социальными или экономическими преградами", - отметили в пресс-службе.
В частности, в рамках проекта были проведены онлайн-курсы по маркетингу, продажам, финансам, управлению персоналом и другим актуальным темам. Участницы получили возможность общаться с опытными менторами и экспертами, а также делиться своим опытом с коллегами. Обучение проходило на цифровой платформе с элементами геймификации.
04.10.2024, 15:58 66676
Делегация государств ОДКБ возложила цветы к мемориалу Славы в Алматы
Фото: odkb-csto.org
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Алматы. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы делегация государств - членов ОДКБ возложила цветы к мемориалу Славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев, сообщили в объединенном пресс-центре организации учения "Нерушимое братство - 2024".
В торжественной церемонии приняли участие Министр обороны Республики Казахстан Руслан Жаксылыков, заместитель генерального секретаря ОДКБ Таалатбек Масадыков, начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков и представители командования воинских контингентов государств - членов ОДКБ. Все они прибыли в Казахстан для участия в командно-штабном учении с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2024".
Церемония традиционно началась с минуты молчания и прохождения торжественным маршем роты почетного караула Министерства обороны Республики Казахстан.
Отдав дань уважения воинам, героически павшим во имя победы в Великой Отечественной войне, делегация посетила филиал военно-исторического музея Национального военно-патриотического центра, руководителем которого является внучка легендарного генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова - Алуа Байкадамова.
Она представила гостям экспозицию "История страны - история семьи", в которой собраны уникальные фотографии и личные вещи Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова. Алуа Байкадамова подробно рассказала представителям государств - членов ОДКБ о вкладе Казахстана в общую победу в Великой Отечественной войне. Завершилась экскурсия осмотром зала, посвященного подвигу 8-й Гвардейской стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Ивана Панфилова, проявившей отвагу и героизм в годы Великой Отечественной войны.
Напомним, на учение "Нерушимое братство-2024" привлечено более 2000 военнослужащих, 500 единиц бронетанковой и автомобильной техники, вертолеты Ми-17, Ми-35, самолеты Ил-76 и Си-295, беспилотная авиация.
04.10.2024, 10:19 79386
Нацпарк "Бурабай" обратился к посетителям и водителям
Фото: parkburabay
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Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В национальном природном парке "Бурабай" начался гон оленей - важный и напряженный период в жизни этих животных. Сотрудники нацпарка призывают посетителей природных массивов соблюдать осторожность, находясь на территории парка в этот период.
Сезон размножения, который длится с сентября по октябрь, является не только природным циклом, но и временем, когда поведение оленей становится более активным и заметным для посетителей парка. Этот период, называемый "гоном", сопровождается активным поведением животных и миграцией на новые территории. Гон оленей - это время, когда самцы издают характерные ревущие звуки, борются за право спаривания и демонстрируют свою силу, привлекая самок", - сообщили в нацпарке.
Отмечается, что в это время посетители парка могут услышать рев самцов, который разносится по лесам и холмам Бурабая. Эти звуки - часть естественного цикла, когда олени активно ищут партнеров для спаривания.
Важно избегать близкого контакта с животными и наблюдать за их поведением на безопасном расстоянии. Самцы оленей в период гона могут проявлять агрессивность, защищая свою территорию и самок", - пояснили в нацпарке.
Рекомендованы основные правила поведения:
- не приближайтесь к животным и не пытайтесь их кормить;
- старайтесь не издавать громких звуков, чтобы не беспокоить животных;
- фотографируйте животных на безопасном расстоянии, используя зум;
- если встретите оленей на маршруте, лучше обойти их стороной и не приближаться.
Кроме того, в период гона олени становятся особенно активными и могут перемещаться на большие расстояния, особенно в поисках новых территорий. Это создает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, особенно на трассах, проходящих через или рядом с национальным парком.
Уже зафиксированы случаи столкновений с дикими животными. В большинстве случаев наезды на диких животных происходят при пересечении дороги в темное время суток. Мы просим посетителей быть осторожными и уважать естественные процессы, происходящие в парке", - сказал начальник отдела сохранения и воспроизводства животного мира ГНПП "Бурабай" Юрий Зелинский.
Специалисты нацпарка "Бурабай" дали следующие рекомендации для водителей:
- снижайте скорость при проезде через участки дорог, находящихся рядом с лесами и природными территориями;
- будьте особенно внимательны в сумерках и ночью, когда животные чаще мигрируют;
- соблюдайте требования предупреждающих знаков о диких животных и следите за дорогой, чтобы избежать столкновений.
Сезон размножения благородных оленей - это важный этап в экосистеме парка, когда природа живет по своим законам. Соблюдение правил поведения и уважительное отношение к дикой природе помогут сохранить этот уникальный природный цикл без ущерба для животных и посетителей", - отметил Юрий Зелинский.
03.10.2024, 13:55 114201
В казахстанские дома ребенка поступило рекордное число детей
В 2023-м в такие учреждения было направлено около 1,3 тысячи малышей в возрасте до 4 лет
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Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в прошлом году на 8,5% выросла численность детей, поступивших в дома ребенка, сообщает Finprom.
В 2023-м году в такие учреждения было направлено около 1,3 тысячи малышей в возрасте до 4 лет. Это рекордная годовая численность поступивших за последние несколько лет. Важно, что лишь 546 маленьких казахстанцев, которых направили в такие специализированные учреждения, были признаны оставшимися без попечения родителей. Отцы и матери остальных детей не были лишены родительских прав", - говорится в материале.
Авторы отмечают: речь идет только о так называемых домах малюток, где воспитанники живут до 3-4 лет или пока их не усыновят.
После наступления предельного возраста детей переводят в другие учреждения - детские дома, интернаты или специальные медучреждения. Исходя из данных о численности детей, находящихся в домах ребенка на конец года, можно сделать вывод, что средняя численность воспитанников изменилась незначительно", - пишет агентство.
Общая численность маленьких казахстанцев всех возрастов, которые остались без попечения родителей, за последние несколько лет сократилась на 11,8%. В то же время доля усыновленных и взятых под опеку или патронат за эти годы выросла с 81% до 82,6%. Численность детей, живущих в различных интернатных государственных учреждениях, сократилась с 4,6 тыс. до 3,8 тыс. человек.
При этом Казахстан продолжает политику деинституционализации детских домов. За последние три года их количество сократилось на 21.
Ведомство намерено добиться перехода к системе усыновления как основной форме социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей. Закрыть все детские дома и дать каждому ребенку возможность расти в семье.
Для этого разработана стратегия по переходу к модели профессиональных родителей - людей, которые прошли отбор и обучение. За свою работу профессиональные мамы и папы будут получать зарплату, а также пособие на содержание ребенка. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в мажилис больше года назад, но до сих пор не получил одобрения", - пишут авторы.
Они подчеркивают, что предложение о создании института профессиональных приемных семей в Казахстане основано на успешном международном опыте. Во многих развитых странах такие инициативы внедрены много лет назад и показали хорошие результаты.
К примеру, в Японии больше половины воспитанников детских домов и приютов - социальные сироты, то есть их родители живы, но лишены прав. Численность воспитанников интернатных учреждений - более 40 тыс., из них 60% попали туда по требованию органов опеки из-за жестокого обращения со стороны родителей. Ещё 30% воспитанников приводят в детские дома сами родители, которые не могут содержать ребенка. Практика усыновления в этой стране развита не очень хорошо: лишь 15% детей, оставшихся без попечения родителей, попадают в новые семьи. Исключительный факт: на одного воспитателя в японском детском доме приходятся всего два ребенка.
В США действует система, к которой хочет прийти Казахстан: нет как таковых детских домов с длительным периодом проживания. Есть Центры пребывания, в которых дети, оставшиеся без попечения родителей, живут некоторое время, пока им не найдут новую приёмную семью. Нередко это как раз профессиональные приемные семьи, которые в США называют "фостерными" (от англ. foster - воспитывать, ухаживать). В международных СМИ пишут и о минусах такой системы: приемные родители могут отказаться от ребенка, нередко до совершеннолетия ребенок может сменить несколько семей. Частичную альтернативу детским домам составляют малокомплектные дома по типу детских деревень", - говорится в информации.
Опыт детских деревень SOS также широко распространен в Германии. Несколько детей живут в отдельном доме с "профессиональной" мамой, получающей зарплату за воспитание и уход за ними. Также в Германии развита поддержка детей, оставшихся без попечения родителей, за счет частных фондов, и существуют приюты, где такие дети живут, пока им не найдут новую семью.
Израиль славится тем, что в этой стране нет детских домов, но есть очередь на усыновление детей, оставшихся без попечения родителей. Если такого ребенка не забирают в свою семью родственники, опека находит ему приемную семью. Требования к новым родителям очень строгие, проверка документов усыновителей длится от шести месяцев до года. Случаи вторичного сиротства, когда усыновленного ребенка возвращают, единичны", - приводит примеры агентство.
03.10.2024, 12:11 119726
Сенаторы предложили ограничить TikTok в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сенатор Геннадий Шиповских в своем депутатском запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова предложил ввести ограничения для пользователей сети TikTok в Казахстане, передает корреспондент агентства.
Он отметил, что некоторый контент в TikTok может негативно влиять на поведение детей и привести к ложным идеалам и зависимости. В связи с этим Кыргызстан запретил эту платформу и предпринял шаги по защите психики детей.
Кибербезопасность - это один из главных вопросов цифрового мира. Франция и другие страны подвергли сомнению методы сбора данных пользователей TikTok и ввели ограничения", - сказал сенатор.
Депутат считает, что в Казахстане тоже важно обратить внимание на кибербезопасность, поскольку защита частных и государственных данных напрямую связана с национальной безопасностью.
Конфиденциальность данных также вызывает серьезную озабоченность. Канада ввела ограничительные меры для TikTok из-за безопасности данных. Способы сбора данных пользователей и их хранение могут быть сомнительными", - сказал Геннадий Шиповских.
Также, по его словам, ограничения нужны для поддержания общественной стабильности. Распространение дезинформации и провокационного контента в TikTok "скорее всего, негативно повлияет на социальную стабильность в стране". Широкое распространение дезинформации может вызывать панику в стране и исказить общественное мнение.
Депутат также выразил обеспокоенность распространением в сети TikTok соревнований, проводимых в формате стрима, в которых проигравший получает различные задания со стороны победителя. Например, такие приказы как "налей на себя зеленку", или "положи свечку в рот", или другого рода требования могут представлять серьезную угрозу здоровью и жизни человека и унижать его перед обществом, сказал он.
Сенатор предложил ряд мер для защиты детей от опасного онлайн-контента. В частности, по его мнению, платформа TikTok должна предложить четкий алгоритм по выявлению и ограничению экстремизма, радикализма, сепаратизма, чрезмерно опасного и противоречащего моральным ценностям контента.
Кроме того, сенаторы предлагают рассмотреть механизм блокировки для детей в возрасте до 13 лет с помощью технологии face ID в случае входа в TikTok с телефона родителей.
В противном случае мы просим заблокировать платформу TikTok в нашей стране. Решение этих проблем станет шагом к сохранению здоровых моральных ценностей граждан страны и снижению распространяющихся среди молодежи опасных игр и привычек", - сказал Геннадий Шиповских.
03.10.2024, 10:17 125291
Бурые медведи попали в объектив фотоловушки в Жонгар-Алатауском национальном природном парке
Фото: скриншот из видео
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Алматы. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Тянь-шаньские бурые медведи попали в объектив фотоловушки в Жонгар-Алатауском государственном национальном природном парке, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов.
Тянь-шаньский бурый медведь занесен в Международную Красную книгу и Красную книгу РК. Он относится к классу млекопитающих и встречается в заповеднике на высоте 1500-3500 метров над уровнем моря. Длина тела медведя может составлять 1,5-2,2 метра, масса 135-200 кг.
03.10.2024, 09:16 108226
Когда в Алматы начнется отопительный сезон
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Алматы. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - С 7 по 11 октября в Алматы планируется подключение объектов к центральному отоплению. В первую очередь тепло поступит в социальные учреждения, такие как детские сады, школы и медико-социальные объекты. Об этом сообщили в пресс-службе акима Алматы.
По данным акимата, на данный момент готовность к отопительному сезону составляет 99%.
ТОО "АлТС" уже готово запустить циркуляционный режим, что позволит оперативно начать подачу тепла при необходимости. Коммунальное предприятие полностью укомплектовано всем необходимым - от материально-технической базы до спецтехники и одежды для бригад, которые будут заниматься устранением возможных аварий и технологических сбоев", - отметили в ведомстве.
В рамках подготовки к отопительному сезону в этом году была проведена реконструкция 20 км тепловых сетей в шести районах города. Специалисты успешно завершили испытания и ремонт сетей, а также модернизировали насосное оборудование. Всего подготовлено 69 насосных станций и 24 бака-аккумулятора, которые позволят выравнивать пиковые нагрузки в сети горячего водоснабжения.
Для оперативного устранения повреждений в отопительный период 2024-2025 годов сформирован аварийный запас материалов и оборудования. В случае возникновения нештатных ситуаций будет задействовано 16 аварийных и ремонтных бригад численностью 220 человек и 56 единиц техники. Также готовы к работе 7 эксплуатационных районов из 33 участков с общим количеством персонала - 714 человек.
Напомним, что отопительный сезон в Алматы обычно начинается с 15 октября, когда среднесуточная температура наружного воздуха опускается до +8 градусов или ниже на протяжении пяти суток. После этого местные исполнительные органы принимают решение о старте отопительного сезона. В прошлом году отопление начали подключать с 10 октября.
Подключение тепла происходит поэтапно:
- социальные объекты (детские сады, школы, медицинские учреждения);
- жилые дома, общежития, гостиницы;
- административные здания, учебные заведения, театры;
- прочие здания.
Потребители будут уведомлены о начале отопительного сезона энергопередающей организацией, а аварийные и сервисные службы получат инструкции по подключению тепла на объектах, добавили в акимате.
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Ваше мнение
В Казахстане случаи подросткового суицида среди молодежи стали происходить с пугающей частотой. По мнению экспертов, ключевую роль в навязывании суицидальных идей играют деструктивные интернет-технологии. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство для борьбы с этим явление?