Дополнительные поезда из столицы в Атбасар и Павлодар запустят в период праздников

Нур-Султан. 11 декабря. Kazakhstan Today - Дополнительные поезда из столицы в Атбасар и Павлодар, а также из Алматы в Новосибирск будут запущены на период праздников, передает Kazakhstan Today.

На период праздничных дат (День независимости, Новый год) АО "Пассажирские перевозки" назначает еще дополнительные электропоезда по двум направлениям: №6803/6804 Нур-Султан - Атбасар - 17 и 31 декабря 2019 года, 7 января 2020 года; №7502/7501 Нур-Султан - Павлодар - 14 и 28 декабря, 4 января 2020 года; №7510/7509 Нур-Султан - Павлодар - 13, 15, 17, 30 и 31 декабря 2019 года, 3, 4, 7 января 2020 года", - сообщила пресс-служба АО "Пассажирские перевозки".

Кроме этого, на один рейс запускается пассажирский поезд №301/302 сообщением Алматы-Новосибирск, который отправится 2 января 2020 года из Алматы-2 и обратно из Новосибирска 4 января 2020 года.

Ранее сообщалось, что в период праздничных дней национальный перевозчик запустил по четырем маршрутам (Алматы-2 - Шымкент, Алматы-2 - Туркестан, Мангистау - Бейнеу, Нур-Султан - Шу) дополнительные поезда.

АО "Пассажирские перевозки" просит пассажиров уточнять информацию по графику движения поездов по телефону Единой справочной службы 105 (звонок со стационарного телефона бесплатный).

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