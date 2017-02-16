Алматы. 16 февраля. Kazakhstan Today - Дорожные полицейские Алматы усилили контроль за безопасностью дорожного движения, сообщила местная полицейская служба (МПС) города.

По информации МПС, в эти дни полицейские Алматы проводят оперативно-профилактические мероприятия, направленные на обеспечение дорожной безопасности. Главная цель мероприятий - усиление активизации профилактической работы и контроля за соблюдением требований безопасности дорожного движения, обеспечения надлежащего общественного порядка снижения аварийности на транспорте, передает Kazakhstan Today.

"На сегодняшний день создана специальная рабочая группа, в состав которой вошли руководители строевых подразделений департамента внутренних дел и компетентные сотрудники местной полицейской службы и административной полиции. Увеличено количество нарядов, которыми своевременно будут пресекаться нарушения ПДД. Основное внимание будет обращено на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД, влияющих на аварийность", - прокомментировал заместитель начальника местной полицейской службы ДВД Алматы полковник полиции Жолдасбек Алмашов.

Кроме того, организована проверка водителей по всем учетным базам данных в целях выявления лиц и транспортных средств, находящихся в розыске, на предмет совершения ими повторных и систематических правонарушений в течение года, сообщили в МПС.

Также на особом контроле находятся транспортные средства, водители которых управляют авто с подложными госномерами, с тонированными стеклами, без государственных номерных знаков, а также водителей, скрывшихся с мест ДТП.

"Наряду с этим, проводится обследование эксплуатационного состояния улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения, особенно в местах расположения общеобразовательных, дошкольных учреждений, детских организаций дополнительного образования и прилегающей к ним территории. Вместе с тем, в общеобразовательных учебных заведениях запланированы профилактические занятия, беседы, лекций на тему безопасности дорожного движения", - заключили полковник полиции Алмашов.

Просмотров: 1940