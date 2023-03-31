30.03.2023, 11:31 79671
Железнодорожные вокзалы Алматы вернут в собственность КТЖ
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Алматы. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Железнодорожные вокзалы Алматы вернут в собственность НК "Қазақстан темір жолы", сообщил на встрече с жителями Турксибского района Алматы аким города Ерболат Досаев.
В ходе встречи один из жителей Турксибского района затронул вопрос о состоянии железнодорожного вокзала Алматы I и о проблемах с транспортным затором в этом районе.
Аким на это ответил, что он уже дал поручение управлению земельных отношений рассмотреть возможность строительства в районе вокзала многоуровневых паркингов, чтобы освободить территорию от большого количества машин
Площадь у вокзала Алматы I необходимо привести в порядок. Там есть частная территория, которую можно обустроить под парковочную площадь. Хвосты же образуются из-за таксистов, которые выстраиваются вдоль линии, чтобы подобрать пассажиров. Насчет поворота налево - поручу управлению городской мобильности разобраться и принять решение. По трафикам - нужно будет разобраться до конца", - пояснил аким.
Он также сообщил о решении передать оба железнодорожных вокзала в собственность КТЖ.
Они планируют ремонт, намерены вложить средства на развитие вокзала", - пояснил градоначальник.
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31.03.2023, 09:39 1651
Паводки в Актобе: с дачных участков эвакуировали более ста человек
Фото: ДЧС Актюбинской области
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Актобе. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе продолжаются активные противопаводковые мероприятия. В настоящее время с дачных участков садоводческих коллективов Каргалинка, Нефтяник и Солнышко силами и средствами ДЧС Актюбинской области эвакуировано в безопасное место 116 человек, из них 44 детей. Об этом сообщили в ДЧС Актюбинской области.
Снег, который идет со степи, заполнил русло реки Жаман Каргала и в связи с теплой погодой у нас сегодня объем воды в данной реке увеличился. Сейчас проводим все необходимые срочные мероприятия, чтобы обваловать дома. Чтобы вода не прошла в дома", - сказал аким города Актобе Мурат Журебеков.
Органами полиции организована охрана общественного порядка.
Как сообщили в ДЧС Актюбинской области, на месте задействованы силы и средства местных исполнительных органов, спасательных подразделений, воинской части 6655 Нацгвардии МВД РК.
Силами и средствами национальной гвардии проведена укладка 300 мешкотар с инертным материалом у придомовых территорий.
Акиматом города Актобе развернуто 3 пункта временной эвакуации, в которых размещено 87 человек, организовано питание. 29 человек размещены у родственников.
Напомним, что 30 марта 2023 года в связи с повышением уровня реки Каргала были подтоплены дачные участки садоводческих коллективов Каргалинка, Нефтяник, Солнышко.
В целях принятия оперативных мер в период весеннего паводка в регионе круглосуточно работает противопаводковый штаб.
По данным РГП "Казгидромет", в период с 30 марта по 1 апреля 2023 года в связи с прогнозированием осадков в виде дождя и снега в Актюбинской (Хобдинский, Мартукский, Каргалинский, Хромтауский, Айтекебийский и район города Актобе) области и на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается формирование талого стока, подъемы уровней воды на реках, разливы и подтопления.
Также в период с 30 марта по 1 апреля 2023 года в Карагандинской области в связи с сохранением таяния снежного покрова, а также с добеганием талого стока ожидается дальнейшее повышение уровней воды на реках.
31.03.2023, 08:42 5186
Жители четырех микрорайонов в Бостандыкском районе Алматы остались без газа
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Алматы. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Бостандыкском районе Алматы из-за срабатывания противоаварийной защиты оборудования произошло аварийное отключение подачи природного газа в жилые дома жителей четырех микрорайонов.
Данная информация поступила в аварийно-диспетчерскую службу АО "КазТрансГаз Аймак" в 19.45 30 марта. В результате инцидента без газа временно остались жители четырех микрорайонов (Орбита-1, Орбита-2, Орбита-3, Орбита-4)", - сообщили в АО "КазТрансГаз Аймак".
Отмечается, что специалисты компании выехали на место и приняли оперативные меры, в том числе закрыли входные и выходные запорные арматуры на газораспределительных пунктах, опломбировали свинцовой пломбой.
Согласно требованиям техники безопасности в ночное время ремонтно-восстановительные работы не ведутся, в связи с этим они начнутся завтра, 31 марта 2023 года, в 09.00", - уточнили в компании.
31.03.2023, 08:29 5881
Мужчина спас из пожара женщину и 9-месячного ребенка в Экибастузе
Он заметил пожар в жилом доме и не задумываясь пошел на помощь людям
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Экибастуз. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Экибастузе прохожий спас из пожара женщину и 9-месячного ребенка.
Как сообщили в ДЧС Павлодарской области, в Экибастузе 29 марта 2023 года в 17.51 поступило сообщение о том, что на улице Лихачева горит дом.
До прибытия пожарного подразделения проезжающий мимо свидетель, 1984 года рождения, Баранов Павел Александрович заметил пожар в жилом доме и не задумываясь пошел на помощь людям, находящимся в охваченном огнем доме. Тем самым спас жизнь женщине и ее 9-месячному ребенку. Свой поступок Павел не считает героическим", - рассказали в ДЧС.
Сообщается, что в настоящее время ребенка перевели в палату, женщина находится в реанимации.
По данным ведомства, причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводов.
31.03.2023, 08:10 8126
В ЕАЭС продлили действие порога беспошлинного ввоза товаров для физлиц в 1000 евро
Фото: Depositphotos
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Алматы. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании Совета Евразийской экономической комиссии 30 марта принято решение продлить действие порога беспошлинного ввоза товаров для физических лиц в 1000 евро до 1 октября 2023 года. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения департамента протокола и организационного обеспечения ЕЭК.
Ранее совет комиссии повысил порог беспошлинного ввоза до 1000 евро для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, а также ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке. Такой порог был установлен на временной основе до 1 апреля текущего года.
Продление меры позволит поддержать граждан в условиях санкционного давления и избежать дефицита товаров первой необходимости и товаров критичного импорта", - отметили в ЕЭК.
Ранее сообщалось, что в Казахстане до 500 евро снизят порог стоимости товара, ввозимого без уплаты таможенных пошлин.
30.03.2023, 20:42 47386
В Шымкентском зоопарке родился медвежонок
Фото: Instagram/shymkentzoo
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Шымкент. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкентском зоопарке в семействе тянь-шанских белокоготных медведей Бимки и Татьяны в декабре родился малыш, сообщает пресс-служба зоосада.
Сейчас Умка, так зовут медвежонка, с интересом следует за своей мамой, так сказать, изучает свой вольер. Татьяна - очень заботливая мама, ни на шаг не отходит от своего малыша. Малыш и мама в хорошем состоянии", - сообщили в зоопарке.
Бимка и Татьяна поступили в Шымкентский зоопарк в 2016 году из зоопарка Алматы.
Напомним, в канун нового года в Алматинском зоопарке родились двое котят ягуара.
30.03.2023, 18:30 28871
Справки о пенсионке и социальных выплатах: новые госуслуги через Kaspi.kz
Фото: Kaspi.kz
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Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Почти 10 миллионов казахстанцев посещают раздел "Госуслуги" в суперприложении Kaspi.kz
В приложении Kaspi.kz в разделе "Цифровые документы" теперь можно получить справки:
- О пенсионных отчислениях
- О выплатах пенсий и пособий
- О социальных отчислениях
Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе:
Мы продолжаем помогать государству делать доступ к государственным услугам еще более простым и удобным для казахстанцев. Теперь наши любимые клиенты могут получить онлайн прямо в суперприложении Kaspi.kz информацию о своих пенсионных отчислениях в ЕНПФ, о социальных выплатах, пособиях и пенсиях. Это результат совместной работы Министерства труда, Министерства цифровизации, АО "НИТ" и нашей команды. Мы благодарны государственным органам за успешное сотрудничество во благо казахстанцев и постараемся дальше радовать наших любимых клиентов новыми инновационными сервисами"!
Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ербол Оспанов:
Работа по расширению доступности услуг, в том числе по их выводу на приложения банков второго уровня, ведется на постоянной основе. Так, на начало года уже было реализовано 6 услуг социально-трудовой сферы, которые предоставлялись через их приложения. Теперь же появилась возможность выдавать справку о получаемых пособиях, пенсионных и социальных выплатах. У населения высокая востребованность в этой информации - более 200 тыс. человек в прошлом году получили сведения по выплатам".
Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК:
Мы совместно с заинтересованными госорганами проводим работу по выводу популярных госуслуг на платформы и приложения банков второго уровня. Сегодня уже более 15 госуслуг доступны в банковских приложениях, в том числе перерегистрация автотранспорта, регистрация ИП, назначение пособий по уходу и рождению ребенка и т.д. Также через платформы банков можно воспользоваться цифровыми документами. Все это повышает доступность госуслуг и позволяет гражданам получать государственные услуги здесь и сейчас".
Раздел "Госуслуги" в приложении Kaspi.kz ежегодно посещают почти 10 млн казахстанцев. Прямо на экране смартфона можно зарегистрировать ИП, получить водительские права, перерегистрировать авто, оформить свидетельство о рождении ребенка, получить пособия на детей и другие государственные услуги онлайн легко и просто.
30.03.2023, 09:08 86141
В Алматы осудили организаторов незаконных азартных игр в социальной сети
Фото: Depositphotos
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Алматы. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ Алматы пресечена деятельность организаторов незаконных азартных игр в социальной сети. Они привлечены к ответственности.
По данным АФМ, жители Алматы принимали ставки в TikTok за онлайн азартные игры с приемом денег и выдачей выигрыша через банковские переводы.
В ходе следствия доказано, что граждане в социальных сетях организовали незаконный игорный бизнес в течении 4-х месяцев с извлечением дохода в крупном размере на сумму почти 13 млн тенге. Подсудимые, двое жителей Алматы, признаны виновными и приговорены к 1,5 годам ограничения свободы", - говорится в сообщении АФМ.
Кроме того, в суде рассматривается дело в отношении 4 лиц с аналогичными правонарушениями в сфере незаконного игорного бизнеса с извлечением дохода в особо крупном размере.
В ведомстве напомнили, что организация азартных игр в социальных сетях является незаконной и противоречит нормам закона РК "Об игорном бизнесе".
30.03.2023, 08:48 87371
В Алматы продолжается судебное разбирательство по ДТП с участием автобусов
Фото: telegram/ALMATY_KRIS_P
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Алматы. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы продолжается суд по делу о ДТП с участием автобусов, в результате которого погиб один человек, более 20 - пострадали.
В ходе очередного судебного слушания в Алмалинском районном суде Алматы стало известно, что один из пострадавших в ДТП с автобусами простил предполагаемого виновника аварии - водителя 98-го маршрута, сообщает Almaty.tv.
Напомним, речь идет об аварии, которая произошла в ноябре прошлого года на пересечении улиц Толе би и Абылай хана. Тогда в результате столкновения 98-го и 201-го маршрутов пострадал 21 человек. Сейчас по делу проходят трое потерпевших. Среди них есть и родственники погибшего. Сегодня дать показания пришел свидетель, который одним из первых помог пострадавшим.
Сначала открылась дверь. Мы зашли внутрь салона. Увидели, как выносят детей. Повсюду были осколки. Потом я увидел водителя, он свисал из окна. А в задней части автобуса лежал человек. Там все было разрыто. Человека придавило колесом. Его невозможно было вытащить", - рассказал очевидец Еркин Ермеков.
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