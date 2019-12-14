Нур-Султан. 13 декабря. Kazakhstan Today - Досудебное расследование в отношении бывшего начальника Службы спецпрокуроров Олеси Кексель прекращено, передает Kazakhstan Today.

"Досудебное расследование в отношении Кексель прекращено за отсутствием события преступления", - сообщил журналистам в кулуарах правительства министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, отметив, что материалы дела направлены в прокуратуру.

Ранее сообщалось, что МВД РК ведет досудебное расследование в отношении прокуроров Бауржана Габбасова и Олеси Кексель по части 1 статьи 146 УК (Умышленное причинение физических и (или) психических страданий, совершенное следователем, лицом, осуществляющим дознание, с целью получить от пытаемого или другого лица сведения или признания). Об этом в одном из ходатайств заявила адвокат Хамида Айткалиева на процессе по делу бывшего вице-министра энергетики Анатолия Шкарупы.

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