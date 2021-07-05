Досуговый социальный клуб "Шынга Орлеу" открыл двери в Алматы ко Дню столицы

АЛМАТЫ. 4 ИЮЛЯ - В канун праздника в микрорайоне Думан Медеуского района города Алматы состоялось открытие нового социального клуба "Шынга Орлеу", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Здесь будут проводиться тематические вечера, мастер-классы, встречи с интересными людьми, лекции, спортивные занятия на открытом воздухе, экскурсии для жителей микрорайона. Посещать социальный клуб смогут дети, а преподавать будут люди пенсионного возраста.

Шынга Орлеу" - это проект, реализованный по поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева в рамках Программы "Город без окраин". Благодаря этой инициативе каждый алматинец будет иметь равные стандарты жизни вне зависимости от места проживания.

В связи с ограничительными карантинными мерами открытие социального клуба проходило в онлайн-формате минимальным числом участников. Целью данного проекта является вовлечение в общественную жизнь представителей старшего поколения и лиц с ограниченными возможностями через формирование гармоничного процесса передачи жизненного опыта, знаний и навыков детям младшего школьного возраста из малообеспеченных семей.

Посещение социального клуба "Шынга Орлеу" будет бесплатным для детей из многодетных и малообеспеченных семей. Проект создает не только благоприятные условия для личностного развития школьников 1-4-х классов, но и оказывает действенную поддержку малоимущим и многодетным семьям, формируя принципы преемственности между подрастающим и старшим поколением страны.

Многодетная мать Бибинур Ширалиева отмечает, что этот проект необходим микрорайону Думан.

В этом районе проживает много многодетных семей, молодых семей, где растут дети. Благодаря "Шынга Орлеу" будет уделяться внимание развитию детей, их воспитанию. На каникулах и после школы они смогут заниматься музыкой, посещать кружки и просто общаться со старшим поколением, перенимать их опыт и житейскую мудрость. В свою очередь, для старшего поколения этот центр станет возможностью продолжить работу. Пенсионеры будут вести занятия", - говорит Ширалиева.

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