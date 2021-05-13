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Дожди, грозы и град ожидаются в некоторых областях РК в ближайшие дни

12.05.2021 8803
АЛМАТЫ. 12 МАЯ - "Казгидромет" представил прогноз погоды по Казахстану на 13-15 мая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным синоптиков, 13 мая местами по республике пройдут дожди, на востоке - сильные.

С 14 мая на большей части страны ожидается погода без осадков, за исключением востока и юго-востока Казахстана, где сохранятся дожди, местами сильные.

15 мая на севере, в центре и на востоке страны в ночные часы на поверхности почвы ожидаются заморозки до 1 градуса. В отдельных областях по республике ожидаются усиление ветра, грозы, возможно выпадение града.
 

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