Дожди и грозы ожидаются на большей части Казахстана в ближайшие дни

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НУР-СУЛТАН. 8 СЕНТЯБРЯ - "Казгидромет" представил прогноз погоды по Казахстану на 9-11 сентября, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

С уходящим циклоном и связанными с ним фронтальными разделами на севере, северо-востоке, востоке ожидаются дожди, на востоке области сильный дождь, лишь на юге и западе без осадков. Затем с 10 сентября, со смещением Северного циклона на территорию Казахстана, на большей части страны, а также в горных районах и на севере южных, юго-восточных регионов пройдут дожди с грозами и градом", - информируют синоптики.

На западе и севере-западе ожидается постепенное повышение температуры воздуха ночью от 3-11 до 5-15 градусов тепла, днем от 15-23 до 20-28 градусов тепла. На севере и в центре РК температура воздуха будет от 2 до 13 градусов тепла.

Кроме того, 9 сентября на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса, днем постепенное понижение от 15-23 до 10-20 градусов тепла, на востоке основной фон ночью 2-16, днем 15-25 градусов тепла, на юге и юго-востоке понижение ночью от 10-18 до 4-14 тепла, днем от 19-30 до 15-25 градусов тепла.

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