Дожди и грозы ожидаются в воскресенье в ряде областей Казахстана

Нур-Султан. 25 августа. Kazakhstan Today - В воскресенье в ряде областей Казахстана местами ожидаются дожди с грозами, на севере, центре и востоке - местами туман, передает Kazakhstan Today .

Днем в Атырауской области местами ожидаются гроза, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Днем в Кызылординской области местами ожидается ветер 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей. В Костанайской области местами ожидается гроза, туман. В Павлодарской, днем в Западно-Казахстанской областях местами ожидается гроза. В Карагандинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

Днем в Атырауской, Актюбинской, местами в Мангистауской, Западно-Казахстанской областях сохраняется сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, местами Карагандинской, Актюбинской, Атырауской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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