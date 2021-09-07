Дожди и похолодание ожидаются в ближайшие дни в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - В ближайшие три дня в Казахстане ожидаются дожди и похолодание, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На большей части республики, под влиянием фронтального раздела, ожидаются дожди: на севере сильный дождь с грозами. Лишь в южных регионах погода без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".

Ночью 8-9 сентября в Костанайской, 9 сентября в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях ожидается заморозки - 2 градуса мороза. Температура воздуха на западе, северо-западе республики - ночью 5-10 тепла, днем 14-22 тепла, на севере и в центре температура воздуха ночью 2-7 тепла, днем до 13-23 тепла, на востоке ночью 7-12, днем 20-25, на юге и юго-востоке республики температура воздуха ночью 10-15, днем до 22-27 тепла.





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